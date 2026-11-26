(Información remitida por la empresa firmante)

-Xiaomi Internet lanza la marca comercial global UMIADS: Hacer que el crecimiento global sea verdaderamente visible

CHANGSHA, China, 26 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 25 de noviembre, durante la Conferencia de Socios de Negocios de Internet de Xiaomi celebrada en Changsha, Liu Chan, director general del Departamento de Negocios de Internet de Xiaomi, presentó UMIADS como una nueva marca comercial global, junto con su promesa de marca: "Hacer que el crecimiento global sea verdaderamente visible". El sitio web global https://umiads.com ya se encuentra activo.

UMIADS combina capacidades en ecosistemas de dispositivos, experiencia en mercados internacionales y conocimientos especializados en inteligencia artificial para ayudar a sus socios a planificar y ejecutar campañas publicitarias. Los socios pueden llegar a sus audiencias a través de diversos dispositivos y en una amplia variedad de escenarios; posteriormente, pueden utilizar los datos de rendimiento para optimizar sus campañas y tomar decisiones empresariales mejor fundamentadas.

El nombre UMIADS refleja los conceptos que definen a la marca. La U representa términos como Universal, Unir e Ilimitado (Unlimited), lo que alude a un alcance global, a la conectividad entre dispositivos y escenarios, y a diversas oportunidades de crecimiento. La M corresponde a Marketing, mientras que la I hace referencia a Inteligencia e Innovación, lo que incluye el uso de la IA para aumentar la eficiencia de las campañas. Por su parte, ADS alude a la difusión de anuncios y al conjunto más amplio de servicios de crecimiento que ofrece UMIADS.

Con una trayectoria de casi una década de experiencia en el ámbito internacional, UMIADS presta servicios en más de 100 mercados, combinando un marco de trabajo unificado con una adaptación local que permite a sus socios expandirse a nivel internacional.

Los puntos de acceso a nivel de sistema ofrecen a los socios más formas de llegar a sus audiencias, mientras que los grandes modelos de IA mejoran la precisión en la identificación de audiencias y en las predicciones de conversión, lo que permite alinear mejor la entrega de anuncios con los objetivos comerciales de los socios. Asimismo, las capacidades de IA automatizan parte de la configuración de las campañas, ayudan a los socios a ajustar la entrega de anuncios en tiempo real y proporcionan atribución y diagnósticos posteriores a la campaña. En conjunto, estas funcionalidades favorecen la optimización continua de las campañas y ayudan a los socios a avanzar hacia un crecimiento a largo plazo.

"Lo que realmente importa a los socios no es cuántas impresiones compran, sino si sus campañas generan un crecimiento real y si pueden verificarlo", señaló Liu Chan. El objetivo de UMIADS es transformar los escenarios del ecosistema de Xiaomi Internet y sus capacidades de IA en resultados de crecimiento medibles y acumulativos para sus socios a nivel global.

Acerca de UMIADS

UMIADS es una plataforma global de servicios de crecimiento con presencia en más de 100 mercados. Impulsada por un ecosistema multidispositivo y tecnologías inteligentes, UMIADS ofrece soluciones integrales de crecimiento y un sistema exhaustivo de atribución, lo que proporciona a sus socios una visibilidad clara sobre cómo se invierten sus presupuestos y el valor generado por sus campañas.

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