Xiaomi Pad 5 debuta a nivel internacional con una preventa en exclusiva en Goboo

Xiaomi ya anunciaba hace pocos días que para el 15 de septiembre tenía preparado una gran sorpresa que lograría entusiasmar y sorprender a todo el mundo, al presentar una gran novedad que impactaría en el mercado

Ese momento ha llegado, y con el objetivo de que puedan aprovecharlo miles de usuarios de toda Europa, ha recurrido a la empresa tecnológica Goboo para ofrecer en preventa su exclusivo modelo, la Xiaomi Pad 5, que promete revolucionar el mercado de las tablets.



Goboo junto a Xiaomi ha preparado el desembarco de las tabletas de la serie Xiaomi Pad 5 en el mercado, un hito que promete atraer a miles de usuarios que ya llevaban varios días expectantes acerca de las novedades que tenía preparadas Xiaomi. En esta ocasión ha sido elegida Goboo, fundada hace un par de años, para planificar la preventa de esta tablet que promete acaparar el mercado los próximos meses.



Goboo como protagonista en el desembarco de la Xiaomi Pad 5

Goboo se ha ganado la confianza en poco tiempo de las principales marcas tecnológicas del mercado, al buscar siempre que la experiencia de usuario de sus clientes mejore, y por mostrar un gran interés y preocupación para que los usuarios puedan disfrutar de los mejores productos y servicios del mercado. Un verdadero referente de integridad, innovación y eficiencia.



Un buen ejemplo es la preventa de la Xiaomi Pad 5, que se va a poder adquirir en exclusiva solo en Goboo. Una empresa que cuenta con los medios y las plataformas necesarias para que los usuarios que deseen adquirir este modelo, puedan hacerlo con todas las garantías, seguridad y máxima confianza.



Goboo ha logrado establecer una cooperación estratégica con casi un centenar de marcas del sector tecnológico, entre ellas Xiaomi. Para otros productos y este lanzamiento se han programado unos 35 eventos a lo largo del año, para que los clientes de Goboo puedan recibir rápidamente sus productos en casa, con toda la seguridad y comodidad.



Una empresa que tiene especial interés en velar por sus clientes, tanto a la hora de adquirir diversos productos como al finalizar la compra, ya que Goboo ofrece un sobresaliente servicio posventa.



Motivos por los que confiar en Goboo

Algunos de los motivos por el que Goboo ha logrado ser elegido para esta preventa es que realiza los envíos a sus clientes europeos desde almacenes locales en Europa. Al contrario que otras empresas, cuenta con una eficiente red logística que abarca cerca de 21 países.



Además garantiza que los envíos solo tardan de 2 a 7 días en llegar a su destino, con entrega al día siguiente solo disponible para clientes de España. Igualmente, la política de devolución de Goboo ofrece hasta 14 días, sin olvidar que además ofrece hasta 2 años garantía comercial para los productos vendidos desde su plataforma



Goboo siempre se esfuerza por ofrecer a sus clientes los mejores productos del momento al mejor precio, ofreciendo además entornos de pago cada vez más seguros, eficientes y más rápidos para sus usuarios.



Preventa en exclusiva solo por unos días de Xiaomi Pad 5

Goboo será el encargado de ofrecer la preventa en exclusiva del Xiaomi Mi Pad 5. Solamente desde el 15 de septiembre al 23 de septiembre, los usuarios que se hayan registrado en la plataforma Goboo van a poder aprovechar en exclusiva el lanzamiento de la Xiaomi Mi Pad 5, además de diversas ofertas y regalos durante esos días.



Por ejemplo, el usuario más madrugador logrará un descuento de 100 euros, sin olvidar que se han programado diversos descuentos y regalos para todos los usuarios.



Una tablet de gran calidad al mejor precio

La Xiaomi Pad 5 es una tablet para todo en uno, muy versátil, perfecta para personas que desean una tablet tanto para el ocio como para trabajar, un dispositivo excelente que ofrece un gran rendimiento y que promete marcar un hito en el mercado.



Con una pantalla de 11 pulgadas, esta Mi Pad 5 destaca por su tener WQHD + 120Hz. Está equipada con True Display, para que cada usuario pueda editar los colores, brillo y detalles de la pantalla, completamente personalizable para proporcionar imágenes con más precisión y realismo.



Con este modelo los usuarios van a poder ver imágenes claras y realmente nítidas incluso al aire libre aunque haya mucha luz solar. Además, cuenta con cuatro altavoces estéreo proporcionan un sonido envolvente gracias a su Dolby Atmos. Esta tablet pretende ser una estación de trabajo inteligente móvil, multifuncional, y que garantice una excelente productividad.



No hay que olvidar que además cuenta con una potente cámara frontal de 8 MP y una cámara trasera de 13 MP, perfectas para realizar grandes fotografías. Una tablet muy polivalente perfecta para cualquier momento.



Con un diseño muy atractivo, resistente y funcional, este modelo promete ser uno de los más eficientes y funcionales, además de potentes, gracias a su procesador Qualcomm Snapdragon 860. Un procesador que tiene una velocidad de hasta 2,96 Ghz, que junto a su gran batería de 8720 mAh, garantiza horas de uso a un rendimiento espectacular.



Aquellos usuarios que teman perder esta gran oportunidad de lanzamiento no deben preocuparse, ya que Goboo ofrece reserva anticipada por tan solo 100 euros, para que los usuarios registrados no se queden sin adquirir durante estos días su Mi Pad 5.



Grandes ventajas para los usuarios que compran este tablet en Goboo



1. Regalo al comprarla en preventa: si se compra en preventa Goboo, se obtendrá una funda gratis para la Mi Pad 5, solo durante el periodo de preventa al precio de reserva anticipada.



2. Paquete regalo: al participar en la reserva los usuarios tendrán la oportunidad de obtener un paquete de regalo de accesorios para tablets por valor de 49 euros



3. Obtener un pedido gratuito: después de realizar un pedido durante el evento, los usuarios que publiquen la imagen en el área de comentarios, van a poder participar en un sorteo para ganar el pedido gratuito.



4. Mi Pad 5 GRATIS: los usuarios que publiquen en sus redes sociales sobre este modelo, tendrán la posibilidad de obtener una Mi Pad 5 gratis.



5. Servicio de alta calidad: al participar en la reserva en Goboo, los usuarios también podrán disfrutar de servicios exclusivos como recibir el primer lote de este modelo, la entrega rápida del envío, o la devolución en 14 días sin motivo y el envío gratis.



Una buena oportunidad que no es recomendable perder en Goboo al comprar en preventa la Mi Pad 5 de Xiaomi, especialmente si se quiere adquirir unos de los productos más vanguardistas y esperados durante estos últimos meses, que ahora saldrá a la luz durante los próximos días.







