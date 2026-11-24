Los XIII Premios Capital reconocen el liderazgo y la innovación de 14 empresas y directivos - Revista Capital

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de noviembre de 2026.- La gala, que contó con las actuaciones musicales de Leo Rizzi y de Francisco Fierro, reconoció a 14 empresas, directivos y organizaciones por su liderazgo, innovación, trayectoria y compromiso social.

El hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid se convirtió este martes, 17 de noviembre, en el punto de encuentro de algunos de los principales representantes del tejido empresarial español. La revista Capital celebró la decimotercera edición de sus premios anuales en una gala conducida por Anne Igartiburu, que reunió a empresarios, altos directivos y representantes institucionales para reconocer la excelencia, el talento y la capacidad de transformación de las compañías que impulsan la economía española.

La ceremonia, amenizada por las actuaciones de Leo Rizzi y Francisco Fierro, cerró una edición con cerca de 100 empresas y 200 candidaturas. Durante la noche se entregaron 14 galardones que reconocieron la diversidad y el talento del tejido empresarial español.

El liderazgo empresarial, protagonista de la noche

Uno de los principales reconocimientos de la velada fue el Premio Empresario del Año, concedido a Antonio Catalán, fundador y presidente de AC Hotels by Marriott, por su trayectoria de más de cinco décadas en el sector hotelero. El empresario, que impulsó NH Hoteles antes de desarrollar su actual proyecto en alianza con Marriott International, recibió el galardón de manos de Nicolás Redondo Terreros, presidente de Capital. El jurado destacó su visión estratégica, su capacidad de adaptación a los cambios del mercado y su contribución a la internacionalización de la hotelería española.

Gabriel Nebreda, CEO de IREN España, fue reconocido como CEO del Año por su liderazgo al frente de la compañía y su apuesta por un modelo de gestión orientado al crecimiento, la innovación y la creación de valor sostenible. Nebreda recibió el premio de manos de José Ángel Crego, accionista mayoritario de Capital.

El reconocimiento a la Empresa Destacada del Año recayó en Urbanitae, la plataforma de inversión inmobiliaria fundada y dirigida por Diego Bestard, quien recogió el galardón. La compañía fue distinguida por su crecimiento, su diversificación y su expansión internacional, tras superar los 700 millones de euros financiados y contribuir al desarrollo de más de 10.000 viviendas. Su evolución representa uno de los ejemplos de cómo los nuevos modelos de financiación están transformando el mercado inmobiliario.

El talento directivo también tuvo un papel destacado en la ceremonia. Rosa Carabel, CEO del Grupo Eroski, recibió el Premio Directiva del Año por su liderazgo en la transformación de la cooperativa, mientras que Álvaro Martínez-Arroyo, director corporativo de ASISA, fue reconocido como Directivo del Año por impulsar la diversificación del negocio.

Por su parte, Laura Carnicero Hernanz, vicepresidenta ejecutiva de Personas y Organización de SEAT y CUPRA, recibió el Premio Trayectoria Profesional por sus más de 25 años de experiencia. Laura González-Molero, presidenta de APD y del Grupo DKV, obtuvo el Premio Liderazgo Estratégico y Talento Ejecutivo por su visión de la transformación empresarial y su apuesta por el liderazgo centrado en las personas. El galardón fue recogido en su nombre por Santiago Sesto, director general de APD.

La innovación tecnológica tuvo entre sus protagonistas a Testa Homes, distinguida con el Premio Innovación y Tecnología por el desarrollo de TestaTEC, una plataforma que integra y digitaliza la gestión operativa y técnica de su cartera residencial. El reconocimiento fue recogido por Noelia Rosón, directora general de la compañía, que estuvo acompañada por Ana González. La herramienta ha permitido optimizar procesos, mejorar la trazabilidad de las operaciones y reducir considerablemente los tiempos de resolución de incidencias.

En el ámbito de la Excelencia Empresarial, el premio fue para Pascual, una compañía con más de seis décadas de historia que ha emprendido una nueva etapa de transformación a través de su proyecto estratégico AURA. César Vargas recogió el galardón en representación de la empresa, reconocida por su capacidad para evolucionar y adaptar su modelo de negocio a las nuevas demandas del mercado.

La consultora tecnológica Izertis recibió el Premio Comunicación Empresarial, recogido por Cristina Tuero, por su estrategia de comunicación corporativa en una etapa marcada por el crecimiento de la compañía y su salto al Mercado Continuo. El reconocimiento puso de relieve la importancia de una comunicación empresarial coherente para acompañar los procesos de expansión y transformación de las organizaciones.

El compromiso con el desarrollo territorial también tuvo su espacio con el Premio Conexión Territorial, concedido a Adamo por su labor en la extensión de la fibra óptica a zonas rurales y localidades con dificultades de conectividad. Andrés Oliva recogió el galardón, que reconoció el papel de la compañía en la reducción de la brecha digital y en la creación de oportunidades para los territorios menos poblados.

Uno de los premios con mayor componente medioambiental fue el Capital Verde, otorgado conjuntamente a Ecoembes y SEO/BirdLife por el proyecto LIBERA, una iniciativa dedicada a combatir el abandono de residuos en los espacios naturales. Rosa Trigo, CEO de Ecoembes, y Asun Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, recogieron el reconocimiento. El programa ha conseguido movilizar durante 2026 a más de 24.000 voluntarios, que han actuado en 1.586 espacios naturales y retirado más de 180 toneladas de residuos. Un ejemplo del impacto que puede alcanzar la colaboración entre organizaciones, empresas y ciudadanía.

La salud y el bienestar también estuvieron presentes en esta edición. Olympia, del Grupo Quirónsalud, obtuvo el Premio Innovación en Salud Deportiva y Longevidad por su modelo de atención que combina medicina deportiva avanzada, tecnología diagnóstica y prevención. El reconocimiento fue recogido por Raquel Orobio en representación del proyecto, liderado por Rita Martí.

El apartado más social de los premios estuvo protagonizado por la Fundación PorqueViven, distinguida con el Premio Capital Solidario por su labor de acompañamiento a niños y adolescentes con enfermedades avanzadas y a sus familias. Mónica Cantón de Celis, directora, y Thomas Nuño Mayer, presidente de la misma, representaron a la fundación durante una ceremonia que también quiso visibilizar el trabajo de aquellas entidades cuya aportación a la sociedad va más allá de la actividad económica.

Más allá de los reconocimientos, la gala sirvió para reflexionar sobre los principales desafíos del tejido empresarial español. Durante sus intervenciones, Nicolás Redondo Terreros, presidente de Capital, y Borja Carrascosa, director de la revista, incidieron en la necesidad de recuperar un clima de moderación y estabilidad que permita a las empresas desarrollar su actividad con confianza. Redondo Terreros defendió la importancia de elevar el debate público, mientras que Carrascosa puso el acento en la necesidad de contar con un marco regulatorio claro y predecible.

La ceremonia, celebrada con el respaldo de compañías patrocinadoras como VASS, Leapmotor, Fisura y Be Call, concluyó con una fotografía de familia de todos los galardonados. Una imagen que reunió sobre el escenario a representantes de grandes compañías, proyectos innovadores y organizaciones sociales, y que resumió el espíritu de esta decimotercera edición... reconocer a quienes, desde distintos sectores y responsabilidades, contribuyen al desarrollo económico y social de España.



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