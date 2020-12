Xinhua Silk Road: El 13th China Photography Festival abre en Henan, China

PEKÍN, 22 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 13th China Photography Festival and the City of Swan - la 4th China Sanmenxia Natural Ecology International Photography Exhibition se inauguró el 20 de diciembre en Sanmenxia, parte central de la Provincia de Henan, en China.

Durante el festival, se lanzarán una serie de muestras, como la muestra fotográfica de alivio de la pobreza y una exhibición temática para luchar contra la pandemia de la COVID-19 [https://en.imsilkroad.com/z/200318-1/index.shtml], mostrando 4.000 obras de más de 1.100 fotógrafos y presentando una fiesta visual maravillosa para toda la audiencia.

En 2018, la 12th China Photography Festival se celebró con éxito por primera vez en Sanmenxia, comentó Liu Nanchang, responsable de partes de Sanmenxia, añadiendo que desde el año 2016, gracias al fuerte apoyo de la Chinese Photographers Association, Sanmenxia ha celebrado tres sesiones consecutivas de la China Sanmenxia Natural Ecology International Photography Exhibition, creando una nueva marca de la muestra de fotografía internacional de Sanmenxia para sus maravillas naturales.

Con los esfuerzos conjuntos de la China Photographers Association y del gobierno de Sanmenxia, se espera que la cultura fotográfica contemporánea de China se enriquezca por medio de los intercambios e integración realizados durante la celebración del festival, explicó Li Ge, presidente de la China Photographic Association.

En los últimos años, Sanmenxia ha desarrollado de forma importante la industria de la fotografía, acelerando la construcción del centro de cultura de la fotografía de China, según explicó Liu.

Durante la ceremonia de apertura, se celebró también la Golden Statue Award Ceremony for China Photography. 19 fotógrafos asistieron a las tres categorías de premios respectivas, incluyendo la fotografía documental, fotografía artística y fotografía comercial.

Fundado en el año 1989, el China Photography Festival es el festival de fotografía más antiguo en China, y es la última adición y una amplia gama de influencia, desempeñando un papel importante en la creación del papel principal, recomendación de talentos y promoción de intercambios.

El festival de este año se hospedó de forma conjunta por medio de la China Federation of Literary and Art Circles, Departamento de Publicidad del CPC Henan Provincial Committee y la China Photographers Association.

