Xinhua Silk Road: La 34ª East China Fair pone de relieve la resiliencia y la vitalidad del comercio exterior

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando concluyó recientemente en Shanghái la 34ª East China Fair (ECF), de cuatro días de duración, su espectacular resultado, con unos 2.200 millones de dólares estadounidenses en pedidos en firme, volvió a poner de manifiesto la vitalidad y la resistencia del comercio exterior de China.

Como importante feria de comercio exterior celebrada en China, el evento atrajo a 46.450 compradores de 126 países y regiones, lo que supone un aumento interanual del 2,9 % en el número total de compradores extranjeros.

Por regiones, los compradores europeos y norteamericanos aumentaron un 5,5 % con respecto a la cifra del año anterior, y los compradores del sudeste asiático se dispararon hasta un 24,1 %.

Tanto los compradores extranjeros como los nacionales quedaron fascinados por las llamativas exposiciones que mostraban la aplicación de nuevas tecnologías, el desarrollo sostenible y las tendencias de consumo emergentes de este año.

Se exhibió una gran variedad de productos de vanguardia que integraban inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la impresión 3D, como el espejo mágico con IA, máquinas de hidrógeno y oxígeno, drones para la protección de cultivos y zapatillas impresas en 3D.

Gracias a la amplia aplicación de nuevos materiales, como el tejido X-TEX, los nuevos tejidos teñidos con tintes vegetales y el material reciclado RPET, las exposiciones de la 34ª ECF destacaron por su mayor respeto al medio ambiente y sus mejores prestaciones.

Con el debut de nuevas tecnologías como la tecnología de moldeo por capas con control de temperatura, la tecnología de mezcla de carbón activado y fibras subnanométricas, y la tecnología de moldeo integrado de EVA, la 34ª ECF contó con un mayor contenido científico y tecnológico.

Con una mayor proporción de exposiciones centradas en la tecnología verde, la 34ª ECF ha ilustrado claramente las vías de transición del comercio exterior de China, en un momento en que se está produciendo una evolución de la fabricación tradicional hacia la fabricación ecológica.

Además, el evento también se ha adaptado a las nuevas tendencias de consumo al acoger exposiciones relacionadas con la economía de las mascotas, la economía emocional, la economía del deporte y la economía del sueño, con el fin de impulsar el comercio en estos ámbitos.

Con cuatro subferias, la superficie total de exposición abarcó 115.000 metros cuadrados y contó con 5.291 stands. También contó con dos zonas de exposición especiales para impulsar el comercio electrónico transfronterizo y las ventas de los expositores extranjeros.

Además de ofrecer, como es habitual, áreas especiales para la puesta en contacto entre compradores y proveedores, la ECF de este año invitó a 14 grupos de compras formados por 1.154 compradores de calidad y organizó siete actividades de puesta en contacto para promover la celebración de acuerdos de alta calidad.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/349749.html

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