COMUNICADO: Xinhua Silk Road: Dongfeng Motor de China da un paso adelante en la globalización

BEIJING, 29 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El fabricante de automóviles chino Dongfeng Motor Corporation (DFM) ha celebrado recientemente el acto de la Noche de la Marca Dongfeng y la Ceremonia de Lanzamiento de los modelos AX4, AX7 y SX6 en Lima, capital del Perú.

Durante la Noche de la Marca en Perú, Dongfeng Motor mostró la imagen de marca unificada con una gama completa de modelos representativos de automóviles de pasajeros y recibió pedidos ya allí mismo. Aprovechando el acto, Dongfeng Motor se centra en la integración de mercados clave y la promoción de la marca, que se espera que impulse su comercialización regional en el extranjero.

Como marca excelente con 50 años de historia, Dongfeng Motor es un fabricante de automóviles muy conocido en China y uno de los 500 de la lista Fortune Global 500, que goza de una gran notoriedad y reputación tanto en el país como en el extranjero.

Al sufrir la reciente caída en picado de las ventas de la industria automotriz, Dongfeng Motor vendió 2,572 millones de vehículos y exportó 55.380 vehículos en los tres primeros trimestres de 2019, lo que estuvo por encima los resultados del mercado automotriz de China en términos generales. Hasta ahora, Dongfeng Motor ha exportado a más de 80 países y regiones, y su volumen de exportación aumenta año tras año.

En los últimos años, Dongfeng Motor ha participado activamente en la construcción del Cinturón y la Ruta y ha explorado nuevos mercados extranjeros teniendo como guía su estrategia de marketing internacional. Como conocida marca china de automóviles para llevar a cabo la iniciativa del Cinturón y la Ruta a nivel mundial, Dongfeng Motor ha concitado respuestas de un gran número de socios internacionales, lo que ha promovido ampliamente la influencia y la reputación de la industria automotriz de China a nivel mundial.

En junio de 2018, el equipo de Dongfeng ganó el campeonato Volvo Ocean Race 2017-2018 en Holanda. En la siguiente rueda de prensa, con el tema Belt and Road, with You (el Cinturón y la Ruta, contigo), Dongfeng entregó vehículos a SMT, su colaborador de Bélgica.

Durante la Feria Internacional de la Industria Automovilística de Shanghái de 2019, Dongfeng Motor celebró la Conferencia de Distribuidores en el Extranjero de 2019 en Shanghái, con el tema Drive Your Dream (conduce tu sueño). Según el nuevo plan de negocios a medio plazo de Dongfeng Motor y el plan de marketing regional publicado en la conferencia, la compañía se ha fijado tres objetivos: lograr ventas internacionales de 300.000 unidades, establecer cinco plantas de montaje de vehículos en el extranjero y crear más productos estrella en el extranjero para 2023.

