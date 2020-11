- Xinhua Silk Road: La IA empodera la cooperación China-ASEAN, ayudando a aprovechar las oportunidades del mercado

PEKÍN, 17 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- La inteligencia artificial (IA) se considera una fuerza importante para la cooperación China-ASEAN en campos como la construcción de infraestructura, la economía digital y el desarrollo dirigido por innovación, ayudando a aprovechar las oportunidades de mercado considerables, según los asistentes a la segunda Cumbre IA China-ASEAN celebrada del 13 al 15 de noviembre en Nanning, región autónoma Zhuang de Guangxi, China.

Mientras los estados miembros de ASEAN ponen gran atención a la construcción de infraestructura y la geoinformación y mapeo son el requisito previo para la construcción de infraestructura, la cooperación en geoinformación y mapeo es altamente valorada por China y ASEAN. Las partes internas de la industria predijeron que la escala de cooperación China-ASEAN en geoinformación y mapeo superará los 10.000 millones de dólares estadounidenses en los siguientes cinco años. En este contexto, la tecnología IA, como de las tendencias en geoinformación y mapeo, se espera que promueva la cooperación en infraestructura entre China y ASEAN.

La economía digital es también un campo importante de la cooperación China-ASEAN. El valor de las tecnologías digitales de ASEAN alcanzará los 625.000 millones de dólares estadounidenses para 2030, según el plan maestro en ASEAN Connectivity 2025.

China profundizará la cooperación con ASEAN en los campos de economía digital, incluyendo promoción de la aplicación de tecnologías digitales como IA e impresión 3D en prevención y control epidémicos, apoyando la transformación digital de las industrias y promoviendo el desarrollo de ciudades inteligentes, según la iniciativa China-ASEAN en el establecimiento de la alianza de economía digital.

Las empresas relevantes han hecho su contribución a la cooperación China-ASEAN en la economía digital. Por ejemplo, el gigante de la tecnología china continuará ayudando a Tailandia a construir un eje digital dirigido a ASEAN, y facilitar la implementación de la estrategia 4.0 de Tailandia aplicando nuevas tecnologías y nuevos modelos empresariales de mercado en el país, destacó Abel Deng, consejero delegado de Huawei Technologies (Tailandia).

Además, la IA ofrecerá ventajas para el desarrollo innovador. Aprovechando las plataformas de innovación y aplicación de Internet China-ASEAN en base a la construcción conjunta del sistema IA, centro de big data, centro de computación inteligente, etc, intercambio académico IA, investigación y desarrollo de tecnología, compartición de patente y formación de talento, comentó Lu Dongliang, presidente y director general de China-ASEAN Information Harbor Co., Ltd, añadiendo que el fondo de cooperación Lancang-Mekong se construyó con esa idea.

China ha sido el mayor socio comercial de ASEAN durante 10 años consecutivos. Las empresas chinas han hecho una inversión de más de 100.000 millones de dólares estadounidenses de inversión en ASEAN, creando más de 100.000 empleos para residentes locales.

