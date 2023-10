Xinhua Silk Road: Jiangyin ve 217 proyectos firmados en la 4ª Cumbre de Desarrollo de Jiangyin

(Información remitida por la empresa firmante)

-Xinhua Silk Road: Jiangyin, en el este de China, ve 217 proyectos firmados en la 4ª Cumbre de Desarrollo de Jiangyin

BEIJING, 31 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- En la Cuarta Cumbre de Desarrollo de Jiangyin y el Simposio de Jiangyin 2023 sobre Cooperación Económica y Comercial celebrados el 28 de octubre en la ciudad de Jiangyin, provincia de Jiangsu, en el este de China, se firmaron 217 proyectos que implican una inversión total de más de 100 mil millones de yuanes.

Se espera que los proyectos, que abarcan nuevas energías, circuitos integrados, biomedicina, nuevos materiales, economía digital y otros campos, acumulen aún más impulso para promover la nueva industrialización de Jiangyin.

Centrándose en la transformación industrial verde, inteligente y de alto nivel, Jiangyin continúa acelerando la nueva industrialización.

Desde principios de este año, proyectos con una inversión total de más de 10 mil millones de yuanes, como el proyecto de integración de microsistemas a nivel de oblea de microelectrónica de JCET Jiangyin y el proyecto de empaquetado 3DIC de SJ Semiconductor Corp., han sido seleccionados en la lista de proyectos importantes de la Provincia de Jiangsu. Los proyectos biomédicos realizados por Jiangyin USUN Pharmaceutical Co., Ltd. y Jiangsu ProteLight Pharmaceutical & Biotechnology Co., Ltd., y los proyectos de equipos de alta gama implementados por Shuangliang Group y Zoomlion también han logrado avances sólidos.

Jiangyin tiene como objetivo lograr avances en la atracción de inversiones en cuatro industrias emergentes estratégicas, incluidas nuevas energías, circuitos integrados, equipos de alta gama y biomedicina, dijo Tan Haiping, jefe de la Oficina de Industria y Tecnología de la Información de Jiangyin.

En la actualidad, Jiangyin tiene industrias de trescientos mil millones que incluyen textiles y prendas de vestir de alta gama, nuevos materiales petroquímicos y nuevos materiales metálicos. Se espera que la industria de equipos de alta gama se convierta este año en el cuarto grupo industrial de nivel cien mil millones en Jiangyin.

Conocido como "el primer condado en términos de fortaleza industrial manufacturera en China", el entorno empresarial de Jiangyin es muy atractivo para proyectos industriales emergentes de alta calidad en el país y en el extranjero. BEKAERT, una de las primeras empresas extranjeras belgas en China, se ha establecido en Jiangyin desde hace más de 30 años, con una inversión total de más de mil millones de euros aquí, creando su única sede central completamente funcional en China.

En 2022, Jiangyin vio su producto interno bruto (PIB) alcanzar los 475.418 millones de yuanes, ocupando el segundo lugar entre las ciudades a nivel de condado en China.

