Xinhua Silk Road: Linyi de Shandong promete construir un centro logístico y comercial internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 10 de octubre se inauguró en el centro comercial Linyi de la provincia costera oriental China de Shandong la tercera Conferencia Internacional de Abastecimiento de la Ciudad Comercial de Linyi para la Cooperación de la Franja y la Ruta, atrayendo a más de 2.000 compradores internacionales de 99 países y regiones para reunirse en la plataforma internacionalizada de comercio y cooperación.

Desde 2023, la conferencia se ha celebrado durante dos años consecutivos, convirtiéndose en un nuevo puente para el intercambio comercial y una nueva ventana para la cooperación de beneficio mutuo entre los países socios de la Franja y la Ruta.

Conocida como la "ciudad logística de China", Linyi es reconocida como uno de los primeros centros logísticos nacionales de servicios empresariales y un importante centro de distribución de productos básicos en China. Cuenta con ventajas únicas en los ámbitos de la economía de convenciones y exposiciones, el comercio electrónico en vivo, las compras de mercado y el comercio electrónico transfronterizo.

Gracias a sus ventajas geográficas, Linyi cuenta con el mayor conglomerado de mercados y una amplia gama de productos básicos de China. En el centro comercial Linyi se ubican 136 mercados mayoristas profesionales, 63.700 tiendas y 46.000 hogares comerciales, con un millón de empleados en logística comercial. Los productos básicos abarcan 27 categorías y más de seis millones de tipos de productos, abarcando básicamente las principales categorías de medios de producción y medios de subsistencia.

El centro comercial Linyi inició su expansión hace años, convirtiéndose en un importante centro logístico de China, con redes integradas de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo. Cuenta con 22 parques logísticos y más de 3.000 líneas de distribución nacional que cubren todas las ciudades de China, llegando a todos los puertos y puntos de entrada. El coste de la logística es aproximadamente un 30 % inferior al promedio nacional.

Linyi ha impulsado vigorosamente la estrategia de internacionalización del Centro Comercial Linyi y ha acelerado la construcción de "cuatro centros comerciales" que abarcan los mercados en línea y presencial, nacional e internacional. El volumen de transacciones del centro comercial alcanzó los 660.000 millones de yuanes en 2024 y su volumen logístico total superó el billón de yuanes. El volumen de importación y exportación del centro comercial fue de 114.600 millones de yuanes en 2024.

Además de atraer activamente a comerciantes extranjeros, el Centro Comercial Linyi también incentiva a las empresas y comerciantes locales a expandirse al extranjero. Un total de 476 empresas que operaron en el extranjero desde el centro comercial aportaron un volumen de importación y exportación de 10.267 millones de yuanes a la Aduana de Linyi en los primeros ocho meses de 2025, lo que representa un aumento interanual del 58,5 %.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/347932.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798814/photo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-linyi-de-shandong-promete-construir-un-centro-logistico-y-comercial-internacional-302587885.html