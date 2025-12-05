Xinhua Silk Road: Un plato de fideos Changle gangmian alivia la nostalgia a miles de kilómetros de distancia

Photo - XINHUA SILK ROAD/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La tercera Conferencia de talentos chinos en el extranjero para el desarrollo se celebró en Fuzhou, capital de la provincia de Fujian, sureste de China, del 1 al 3 de diciembre, con chinos de ultramar de origen fujiano de 39 países y regiones reunidos junto al río Minjiang.

Como ciudad natal de muchos chinos de ultramar, el distrito de Changle en Fuzhou cuenta con más de 700.000 compatriotas en el extranjero. Hay un sencillo plato de fideos llamados fideos gangmian de Changle que une las costumbres populares del Festival del Bote del Dragón con la calidez de una madre y la nostalgia de un viajero.

Estos gruesos y esponjosos fideos hechos a mano no solo son una seña de identidad del sabor local, sino también un código cultural que transmite la memoria compartida del pueblo Changle, lo que los convierte en un vínculo único entre Changle y sus viajeros de todo el mundo.

Según las costumbres populares de Changle, el gangmian y el zongzi (bola de masa de arroz glutinoso) son alimentos esenciales para el Festival del Bote del Dragón. Los lugareños dicen que el zongzi tiene forma de "cuernos de dragón" y los fideos gangmian se simbolizan como "bigotes de dragón". Comer ambos durante el festival implica "el dragón en el corazón", expresando los buenos deseos de la gente de alejar males y desastres, y buscar la buena salud.

La forma tradicional de preparar fideos gangmian es una habilidad que rebosa fuerza y artesanía. Desde amasar, extender y cortar la harina, cada paso pone a prueba la experiencia y la paciencia del chef. Los fideos, enrollados a mano, son masticables, suaves y no se ablandan ni siquiera tras una larga cocción, lo que representa el espíritu perseverante y combativo del pueblo Changle.

La base de la sopa es el alma de un plato de auténticos fideos gangmian Changle. La sopa se elabora con costillas e intestinos gruesos de cerdo para realzar su aroma, y se hierve con cangrejo, camarones secos, pescado seco, almejas y otros mariscos. La mezcla de ingredientes le da a la sopa una textura fresca, rica y compleja, combinando sabores tanto de la montaña como del mar. Esto refleja las características del pueblo Changle: una mente abierta, inclusiva y audaz a la aventura y al esfuerzo.

Hoy en día, aunque los fideos gangmian innovan y heredan, dando lugar a diversas formas de disfrutarlos, la artesanía tradicional y el valor emocional que los caracterizan se han mantenido inalterados. Para la gente de Changle que se ha ido al extranjero para ganarse la vida, el gangmian ha trascendido desde hace mucho tiempo la comida en sí y se ha convertido en sinónimo de nostalgia.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348638.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839153/photo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-un-plato-de-fideos-changle-gangmian-alivia-la-nostalgia-a-miles-de-kilometros-de-distancia-302634337.html