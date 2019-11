COMUNICADO: Xinhua Silk Road: los proyectos del sector de los sensores se congregan en Zhengzhou, en la China central

Publicado 12/11/2019 23:17:18 CET

ZHENGZHOU, China, 12 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Se establecerán una serie de proyectos industriales de sensores en la Zona nacional de desarrollo de altas y nuevas tecnologías de Zhengzhou, en la provincia de Henan (China central), según los acuerdos recientemente firmados durante la Cumbre Mundial de Sensores 2019 celebrada aquí del 9 al 11 de noviembre.

Estos proyectos incluyen el parque tecnológico de equipos inteligentes robóticos que será construido por el Instituto Tecnológico de Harbin, el proyecto de sensores térmicos y de infrarrojos que será construido conjuntamente por Henan Relations Co., Ltd y el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Academia China de las Ciencias, y el proyecto del sensor de hidrógeno que será construido conjuntamente por Zhengzhou Road & Bridge Construction Investment Group Co., Ltd. y Suzhou Topline Technologies Co., Ltd.

Con la conjunción de un mayor número de proyectos relacionados con los sensores, se espera que el Valle de la Detección Inteligente de China (Zhengzhou), cuya construcción está prevista en la Zona nacional de desarrollo de altas y nuevas tecnologías de Zhengzhou, se convierta en una base nacional del sector de los sensores inteligentes en el futuro.

En un esfuerzo por desarrollar el sector de los sensores, Zhengzhou, la capital de la provincia de Henan, ha diseñado un plan de desarrollo para el sector de los sensores y ha introducido un conjunto de políticas de apoyo para el desarrollo de este sector. Hasta el momento, ha creado una cadena del sector de los sensores de múltiples categorías que cubre el gas, la meteorología y la agricultura, con Hanwei Electronics Group Corporation, con sede en la Zona nacional de desarrollo de nuevas y altas tecnologías de Zhengzhou, y que se ha convertido en una de las principales empresas de sensores de China.

La Cumbre Mundial de Sensores 2019, organizada por la Sociedad China de Instrumentos y Control, y organizada conjuntamente por cinco organizaciones internacionales, entre ellas el Instituto de Medida y Control, la Alianza de Automatización de Kioto y la Fundación OPC (China), proporciona una importante plataforma para el intercambio y la cooperación global. Se espera que desempeñe un importante papel en la promoción de la construcción de la base del sector nacional de los sectores inteligentes de 100 mil millones de niveles en Zhengzhou.

Más de diez académicos chinos y extranjeros, y expertos de 12 organizaciones internacionales y 8 países y regiones, incluidos Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Corea, asistieron a la cumbre y compartieron sus perspectivas sobre el futuro desarrollo y las demandas de mercado de los sensores inteligentes. La exposición del sector de los sensores celebrada durante el mismo periodo atrajo a casi 300 empresas de renombre del sector nacional e internacional de los sensores, entre ellas Microsoft, Siemens, Honeywell y otras empresas de la lista Fortune 500.

