Xinhua Silk Road: Red Xifeng debuta en la NEXT Summit (Sky 2020)

PEKÍN, 26 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Red Xifeng, productor destacado de licor Xifeng destilado en China, ha debutado en la NEXT Summit (Sky 2020) el miércoles como socio principal.

Hospedado de forma conjunta mediante la NEXT Federation y el China Economic Information Service (CEIS) de la Xinhua News Agency, la NEXT Summit (Sky 2020) tuvo como tema "Sharing Advantaged Resource", una idea puesta en marcha por los participantes en la que se destacó la importancia en el mundo actual alrededor de "someterse a cambios profundos no vistos en un siglo".

"Debemos compartir los recursos ventajosos para fortalecer la cooperación internacional, promocionar el comercio y la liberalización de la inversión y facilitar la 'situación de ganancia por las dos partes'", explicó Zhang Zheng, presidente de Xifeng Group es un discurso destacado realizado durante la celebración del evento.

Como pionero y representante del licor con sabor a Feng, el licor Xifeng cuenta con una herencia de tecnología de 3.000 años, siendo una de las cuatro marcas de licores de China mejor recibidas en casa y en el extranjero.

https://mma.prnewswire.com/media/1343120/XINHUA_SILK_ROAD.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/1343120/XINHUA_SILK_ROAD.jp...]

En 2019, lanzó su nueva gama de productos "Red Xifeng" destinada al mercado de alta gama. Los ingresos por ventas del licor Xifeng subieron un 20,3% en su cifra de año en año en el año 2019 hasta llegar a los 6.000 millones de yuanes, y el grupo ya va camino de alcanzar unas ventas cifradas en 10.000 millones de yuanes en tres años.

"El licor chino es un proveedor importante de herencia cultural china e innovación, y muchas de las empresas de licor de China están saliendo al extranjero no solo para las marcas y exploración de mercado, sino también para llevar a cabo la introducción de una cultura de licor y cultura de China al mundo", explicó Zhang, indicando que por medio de las plataformas de alta gama como la NEXT Summit, el licor Xifeng busca promocionar el famoso licor chino en todo el mundo, además de destacar la marca de China a nivel mundial.

La NEXT Summit (Sky 2020) de este año se celebró con el fin de conmemorar la solidaridad, coraje y contribución de los seres humanos en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y para llevar a cabo la promoción de la innovación mundial, cooperación y sostenibilidad, de forma online y offline.

Las sesiones anteriores de la NEXT Summit se celebraron en Auckland en 2017, Hangzhou en 2018 y Dubái en 2019.

Consulte el enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/317867.html [https://en.imsilkroad.com/p/317867.html]

Video -- https://mma.prnewswire.com/media/1343119/XINHUA_SILK_ROAD.mp... [https://mma.prnewswire.com/media/1343119/XINHUA_SILK_ROAD.mp...]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1343120/XINHUA_SILK_ROAD.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/1343120/XINHUA_SILK_ROAD.jp...]

CONTACTO: CONTACTO: Gao Jingyan, +86-13552905167