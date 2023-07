Xinhua Silk Road: Seraphim firmó un acuerdo de suministro de módulos solares de 300MW con ERS Group

Seraphim signed 300MW solar module supply agreement with ERS Group

BEIJING, 12 de julio de 2023/PRNewswire/ -- El fabricante de módulos solares de clase mundial de China, Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), firmó un acuerdo de suministro de módulos solares con la empresa con sede en Malasia ERS Energy Group of Companies ("ERS Group") el 21 de junio de 2023.

Según el acuerdo, Seraphim suministrará módulos solares de alta eficiencia para la central eléctrica montada en tierra de 300 megavatios (MW) de ERS Group ubicada en la provincia de Zambales, Filipinas. El suministro de módulos comenzará en el tercer trimestre de 2023 y se completará en el segundo trimestre de 2024.

Cabe señalar que los componentes suministrados por Seraphim consisten principalmente en módulos de alta eficiencia de 550/555 W, que utilizan tecnología de celdas de barras colectoras múltiples y empaques de alta densidad. Estos módulos tienen menores pérdidas internas y menos riesgo de microgrietas, lo que mejorará significativamente la eficiencia de generación de energía y reducirá el coste del Balance of System (BOS).

Como fabricante líder mundial de productos fotovoltaicos, Seraphim ha estado invirtiendo estratégicamente en Filipinas desde 2016. Teniendo en cuenta los requisitos únicos y las condiciones de instalación de los proyectos locales, la empresa optimiza continuamente el rendimiento del producto y los niveles de servicio para satisfacer las necesidades de los clientes.

"Creemos que nuestra estrecha colaboración con ERS Group nos ayudará a lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible en energía limpia y generar impactos positivos en la economía, el medio ambiente y el desarrollo social de Filipinas y las comunidades locales", dijo Insan Boy, vicepresidente de Ventas globales de Seraphim.

ERS Group es un proveedor líder de servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción con sede en Malasia.

"Hemos completado con éxito varias colaboraciones de suministro de centrales eléctricas con Seraphim en el pasado. Estamos impresionados con la excelente calidad y el rendimiento de los componentes de Seraphim, por lo que ERS Group continuará trabajando con Seraphim para promover conjuntamente el desarrollo del mercado de la energía solar en Filipinas", dijo Jonathan Kan, Director General de ERS Group.

A lo largo de los años, Seraphim se ha ganado la confianza y el reconocimiento constantes de los clientes tanto en el país como en el extranjero a través de una sólida innovación tecnológica y capacidades de investigación y desarrollo.

Basado en diferentes escenarios de aplicación, Seraphim ha desarrollado múltiples series de productos fotovoltaicos y soluciones inteligentes. Seraphim posee más de cien patentes tecnológicas y sus productos fotovoltaicos de 20 gigavatios se han aplicado en más de 100 países y muchas regiones del mundo.

