Xinhua Silk Road:La ciudad china oriental atrae a los inversores al crear un entorno empresarial destacado

PEKÍN, 10 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Huai'an, una ciudad de nivel de prefectura de la Provincia Jiangsu del este de China, está explorando el crecimiento de los objetos de servicio de su mecanismo de "servicio 101%" de las grandes firmas y proyectos para todos los desarrolladores de mercado, para crear una ecología económica más dinámica.

Como marca de servicio de gobierno construida de forma cuidadosa en la ciudad en los últimos años, el mecanismo de "servicio 101%" busca proporcionar un servicio adicional de un 1% para los inversores al tiempo que cumple con los requisitos legales de los inversores al 100%.

Bajo este mecanismo, casi 200 unidades y departamentos en Huai'an ayudan a las empresas a resolver dificultades para la ampliación máxima de promoción del desarrollo de las empresas de forma eficaz.

La ciudad nunca ha dejado de atraer a los inversores, incluso cuando se enfrentó a la pandemia de la COVID-19. Ha puesto en marcha múltiples medidas para hacer avanzar su promoción de inversión en la prevención de la epidemia y el periodo de control.

Los líderes municipales han mantenido las interacciones e intercambios con los inversores y empresarios a nivel mensual para ayudar a resolver problemas dedicados a la inversión y al desarrollo de negocios.

La oficina de comercio de la ciudad ha lanzado una carta a los inversores internacionales en idioma chino, inglés, japonés y coreano para presentarles sus políticas preferenciales para las empresas y los entornos de negocios de calidad de Huai'an para ellos, además de mejorar su confianza en la inversión de la ciudad.

Cai Lixin, responsable de partido de la ciudad de Huai'an, dirigió la delegación de marzo de este año para visitar Yum China Holdings, Inc. , Red Star Macalline Group Co., Ltd., Sinochem International Corporation (600500 SH.) y otras empresas conocidas para la promoción de inversiones.

Como resultado, el 10 de julio, Yum China, destacada compañía de restaurantes de China, firmó un acuerdo con Huai'an para establecer su cadena de suministros del norte de Jiangsu en la ciudad. Esto ayudará a impulsar el desarrollo de la industria de la alimentación en Huai'an.

Se ha establecido además un grupo de trabajo de residentes en la Huai'an Economic & Technological Development Zone para ayudar a las empresas a trabajar y poner en marcha la producción en mitad de la epidemia, incluyendo las compañías de activos en lo que respecta a poner en marcha CT y pruebas de ácido nucleico además de hoteles para la observación médica del personal extranjero.

Estos esfuerzos han rendido resultados fructíferos. De enero a junio de este año, se han recibido 47 nuevos proyectos de fondos extranjeros con inversión extranjera de 1.270 millones de dólares en Huai'an, además de 480 millones de dólares estadounidenses en fondos.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/315404.html [https://en.imsilkroad.com/p/315404.html]

