El XIX Fórum AUSAPE bate récords de asistencia, con más de 1.500 personas

El encuentro anual de la asociación acogió el Foro Empleo, un punto de encuentro entre estudiantes y empresas que buscan talento SAP, reuniendo a más de 130 estudiantes y 19 empresas

Granada, 6 de junio de 2024.- El Fórum AUSAPE cerró con éxito su edición 2024 después de dos días de sesiones, conferencias y networking en el Palacio de Congresos de Granada. La ciudad andaluza recibió, los días 28 y 29 de mayo, a más de 1.350 usuarios de SAP, tanto de clientes finales como de firmas consultoras e implantadoras, a los que se sumaron los más de 130 estudiantes que asistieron al Foro Empleo celebrado el segundo día del encuentro. Un evento que contó con el respaldo de 78 firmas, que representan a la mayor parte del ecosistema SAP en nuestro país.



El que es, desde hace años, el evento independiente de más relevancia dentro de la comunidad SAP española ha dado una nueva y exitosa vuelta de tuerca a su propuesta, mezcla de ponencias magistrales con conferenciantes de primer nivel, sesiones enfocadas a temas específicos de SAP y numerosas actividades de ocio y networking. Todos los asistentes -desde expositores y patrocinadores hasta responsables tecnológicos de empresas usuarias de SAP que componen el grueso de los participantes- mostraron su satisfacción por el desarrollo de una edición que, además, servía para celebrar el 30º aniversario de la Asociación de Usuarios de SAP en España.



Un Fórum AUSAPE que este año ha tenido en el Foro Empleo uno de sus apartados estrella. Con un formato Speed Dating, en el que las empresas pueden entrevistar a los estudiantes cara a cara de manera individual, y con la colaboración de SAP Training & Adoption en España, el Foro Empleo reunió a más de 130 estudiantes que han finalizado programas formativos certificados por SAP y 19 empresas que buscan profesionales especializados en las soluciones del fabricante de software alemán. A lo largo de toda la jornada se cerraron numerosos acuerdos de contratación, con un porcentaje que se cifra en torno al 60% y que llega al pleno en áreas como SuccessFactors y BTP. Estudiantes y empresas se mostraron muy satisfechos con el Foro Empleo, así como los directivos de AUSAPE y SAP.



Ponencias de gran interés

El Fórum AUSAPE 2024 dejó, además, intervenciones de gran interés por parte de expertos de los campos de la robótica, la antropología y la empresa, en torno al lema central de este año: "Soft innovation, what else…? Inteligencia humana e innovación infinita". El especialista en robótica Alejandro Alonso Puig apuntó que "la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, está evolucionando tanto, que estamos empezando a ver cosas que nos resultan inquietantes". Pero, aunque es habitual que cualquier cambio tecnológico disruptivo genera esta inquietud, Alonso recomendó "no dejar que las cosas pasen" sin hacer nada. Y abogó por "que realmente seamos capaces de buscar dónde está el nicho, dónde podemos utilizar estas tecnologías". "El tiempo que tardeamos en usarlas adecuadamente es tiempo que estamos perdiendo", concluyó.



Por su parte, Izanami Martínez, antropóloga, comunicadora y expresidenta de la Asociación Española de Startups, dedicó su ponencia a la innovación, que definió como "la creatividad en acción", la "capacidad de imaginar lo que todavía no existe y materializarlo". Martínez sostuvo que "la capacidad de innovación es universal" y destacó la importancia de crear entornos en las compañías que faciliten la creatividad humana y permitan la empatía, puesto que "cuanto más vayamos innovando en nuestras empresas, más posibilidades tendremos de adaptarnos a lo que venga detrás".



Carlos Grau, exdirector general de Mobile World Capital, incidió en su ponencia en lo que llamó "el nuevo efecto WOW": una visión de la tecnología que vaya más allá del desarrollo acelerado de capacidades nuevas y sorprendentes, para enfatizar también la base confiable, ética y humana que debe tener la tecnología. Una "innovación con propósito" que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas utilizando tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial.



SAP tampoco quiso faltar a la cita anual de AUSAPE. Su CEO, Christian Klein, envió una felicitación en vídeo, celebrando el 30º aniversario de la asociación, a la que definió como parte del éxito de SAP, gracias a su contribución, su feedback y su apoyo. Anna Oró, directora de Operaciones, y Jesús Martínez, Customer Advisory Director, de SAP España, comentaron la estrategia de SAP para el futuro, con una propuesta de valor basada en una visión consistente en sacar lo mejor de cada negocio, un modo de accionar la inteligencia de negocio a través del porfolio de SAP y una capa de colaboración con proyectos ligados a la oferta de Cloud ERP más BTP que conforman las propuestas RISE with SAP y GROW with SAP.



El papel del networking

Como una de las grandes señas de identidad del Fórum AUSAPE, a lo largo de los dos días del evento, los asistentes pudieron practicar el networking en las comidas y cenas -una de las cuales estuvo amenizada por el monologuista Dani Delacámara-, así como en el área de exposición, con más de 70 stands. El intercambio de experiencias también fue posible en las 170 sesiones paralelas organizadas por los colaboradores especiales, en las que presentaron sus soluciones y los casos de éxito de algunos de sus clientes. Así como en las sesiones paralelas de los Grupos de Trabajo de AUSAPE, dedicados a las finanzas, innovación, licenciamiento, recursos humanos, industria digital, SAP S/4HANA, analítica de datos, soporte, innovación, sector público, sanidad, customer experience y retail. También hubo cuatro sesiones específicas a cargo de AUSAPE, en torno a la sostenibilidad, mujer y tecnología, empleo y formación, y la actividad internacional de la asociación, además de un workshop en torno a la Business Technology Platform de SAP.



Este año, además, el evento anual de AUSAPE ha contado con la presencia de diferentes personalidades públicas. Vito Epíscopo, teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, Ciudad Inteligente, Digitalización e Innovación de Granada, dio la bienvenida a los presentes en el encuentro y, a lo largo de las dos jornadas, asistieron representantes de la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura y la Comunidad de Madrid. Además de directivos de otros grupos internacionales de usuarios de SAP, como Craig Dale, presidente de la asociación de Reino Unido e Irlanda (UKISUG) y Mónica Melito, vicepresidenta y responsable de Sostenibilidad de la asociación latinoamericana AUSIA.



Y, como parte de la dimensión solidaria de AUSAPE, la Fundación Soy Montaña, que trabaja para fomentar los valores de la convivencia, el culto a la naturaleza y la superación personal, recibió el Donativo de la asociación. Silvia Álvarez, fundadora de Soy Montaña, intervino para agradecer la donación y explicó la historia, los orígenes y los proyectos futuros de la fundación. Además, se organizó una donación de sangre en el propio Palacio de Congresos durante el evento.







