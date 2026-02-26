Xmartia (Fixalia Group) lanza en Intertraffic soluciones ITS para la gestión inteligente de la movilidad

Soluciones ITS avanzadas - Xmartia

Nacen con una misión clara: hacer que la movilidad sea más fácil de gestionar gracias a su visión, experiencia en el sector y conocimiento de tecnologías líderes para colaborar en proyectos ITS robustos, escalables y orientados a resultados

Madrid, 26 de febrero de 2026.- Xmartia (Fixalia Group) se presenta en Intertraffic Amsterdam como el proveedor de confianza en entornos ITS complejos.



Del 10 al 13 de marzo, en el Hall 5, Stand 05.416, mostraremos el catálogo de productos y soluciones ITS para control de tráfico, accesos, ZBE y analítica de datos de movilidad en tiempo real, pensado para integradores, operadores y administraciones que quieren ir un paso más allá en sus proyectos de Smart Mobility.



Xmartia, la marca del grupo Fixalia especializada en soluciones ITS avanzadas y movilidad inteligente, presentará en Intertraffic Amsterdam 2026 su catálogo completo de productos y servicios para ayudar a una movilidad más segura y eficiente.



Intertraffic es el gran punto de encuentro internacional de la industria de las infraestructuras, el tráfico y la smart mobility.



Nacida dentro de Fixalia, líder español en Paneles de Mensaje Variable y Sistemas Inteligentes de Transporte, se ha creado Xmartia para ser el aliado tecnológico de integradores, operadores y administraciones públicas que necesitan soluciones fiables, escalables y sencillas de integrar.



El objetivo es claro: conectar hardware, software y datos de movilidad en un ecosistema coherente que ayude a tomar mejores decisiones en menos tiempo.



En Intertraffic Amsterdam, Xmartia (Fixalia Group) presentará un catálogo de productos y servicios centrado en:



• Diseño de soluciones ITS avanzadas para la movilidad urbana, interurbana y entornos Smart City.



• Monitorización de tráfico, conteo y clasificación de vehículos, y analítica de datos de movilidad en tiempo real.



• Soluciones para control de accesos, Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), detección de vehículos no autorizados y control de matrículas mediante cámaras ANPR.



• Aplicaciones hardware de fabricantes líderes como Tattile o Comark y otros socios tecnológicos, junto con la tecnología propia de Fixalia.



• Soporte técnico cercano y acompañamiento en todas las fases del proyecto, para integradores y operadores.



La propuesta de Xmartia (Fixalia Group) se apoya en una combinación de experiencia, tecnología y proximidad.



• El respaldo de Fixalia, con una larga trayectoria en paneles de mensaje variable e ITS, asegura la robustez de las soluciones.



• El foco exclusivo en Smart Mobility permite desarrollar soluciones pensadas para los retos actuales de la movilidad.



• Y la proximidad es parte de su cultura: "estamos ahí para ti".



Durante Intertraffic Amsterdam 2026, el equipo de Xmartia estarán encantados de atender en el Hall 5, Stand 05.416 para mostrar casos de uso reales, compartir experiencias y explorar nuevos proyectos con integradores, operadores y administraciones. Inscribirse aquí.

