Xmartia Smart Solutions (grupo Fixalia) se presentó en Intertraffic 2026 con Xerpa Cloud y soluciones ITS

Xerpa Cloud, para la gestión de PMVs, sensores y cámaras - Fixalia

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 22 de abril de 2026. - La empresa española especializada en sistemas inteligentes de transporte (ITS) participó en la feria internacional de tráfico y movilidad celebrada en Ámsterdam del 10 al 13 de marzo de 2026 donde presentó su plataforma en la nube, Xerpa Cloud, para la gestión de PMVs, sensores y cámaras, y reforzó sus alianzas estratégicas en el mercado europeo

El grupo Fixalia refuerza su posicionamiento en el sector ITS europeo con Xmartia

Xmartia Smart Solutions SLU, empresa del grupo Fixalia con más de 15 años de trayectoria en el sector de los sistemas inteligentes de transporte (ITS), participó en Intertraffic Amsterdam 2026, la feria de referencia mundial en tecnología para la gestión del tráfico y la movilidad, celebrada del 10 al 13 de marzo en Ámsterdam (Países Bajos).



La participación en Intertraffic 2026 supuso la presentación oficial de Xmartia ante la comunidad ITS internacional y un punto de encuentro clave con clientes, distribuidores y socios estratégicos. Durante los cuatro días del evento, la empresa exhibió sus últimas novedades en Soluciones Móviles, Soluciones Completas y Software, con una muy positiva acogida por parte de los visitantes y profesionales del sector.



Presentación de Xerpa Cloud: gestión avanzada de PMVs, sensores y cámaras en la nube

Uno de los momentos destacados del evento fue la presentación de Xerpa Cloud, la nueva versión de la plataforma de Xmartia para la gestión centralizada de paneles de mensajería variable (PMVs), sensores de tráfico y cámaras de vigilancia. Diseñada para operadores que requieren un entorno de trabajo flexible, intuitivo y optimizado para la gestión de la señalización dinámica, Xerpa Cloud está disponible tanto en modalidad SaaS (Software as a Service) como en despliegue On-Premise, adaptándose a las necesidades de cada organización.



Esta solución responde a la creciente demanda del mercado de herramientas cloud para la gestión inteligente de infraestructuras viarias, alineándose con las tendencias de digitalización y conectividad en el ámbito de la movilidad urbana e interurbana.



Alianza con Tattile: distribución en el mercado español del fabricante referente en cámaras LPR y sensores Lidar/Laser

Xmartia también aprovechó su presencia en Intertraffic 2026 para destacar su división de distribución, que incluye el acuerdo comercial con Tattile, fabricante de referencia en cámaras de reconocimiento de matrículas (LPR) y sensores Lidar/Laser para el mercado español. Esta colaboración refuerza el catálogo de Xmartia con tecnología de detección y supervisión vehicular de alta precisión, ampliando las capacidades de sus soluciones ITS para operadores de infraestructura viaria.



Participación en el evento Catalonia T&I Nederland: promoción de tecnologías para la movilidad en Europa

En el marco de Intertraffic 2026, Xmartia participó también en el evento Catalonia T&I Nederland, organizado para promover las tecnologías catalanas y españolas para la movilidad en el ámbito europeo. La jornada, que contó con representantes del Ministerio de Transporte de los Países Bajos y de la Alcaldía de Ámsterdam, fue un éxito tanto en asistencia como en repercusión, y se convirtió en una oportunidad única para el intercambio de conocimiento, experiencias y oportunidades de negocio entre empresas del sector y administraciones públicas europeas.



Fixalia y Xmartia en Intertraffic 2026: innovación e impulso a la movilidad inteligente

Intertraffic 2026 fue un escenario excepcional para el intercambio de experiencias sectoriales y el desarrollo de nuevas alianzas. Xmartia y Fixalia afrontaron su participación con la confianza que otorgan más de 15 años ofreciendo soluciones de valor añadido, y con un claro compromiso de impulsar la innovación tecnológica aplicada a la movilidad y la gestión del tráfico.



Sobre Xmartia Smart Solutions

Xmartia Smart Solutions SLU es una empresa española perteneciente al grupo Fixalia, especializada en el desarrollo e implantación de sistemas inteligentes de transporte (ITS). Fixalia, con más de 15 años de experiencia, ofrece soluciones móviles, software y hardware para la gestión de la señalización viaria, el control del tráfico y la movilidad urbana e interurbana.







Contacto

Nombre contacto: Santiago García González

Descripción contacto: Global BDM en el grupo Fixalia

Teléfono de contacto: +34 93 244 06 21





Imágenes

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Pie de foto: Xerpa Cloud, para la gestión de PMVs, sensores y cámaras

Autor: Fixalia