Xolo convierte la vida del autónomo en un talent show global con Luzu como jurado y 7.000 euros en juego

Imágenes de la campaña ‘Xoloverse Open Call’ - Xolo

(Información remitida por la empresa firmante)

Xolo lanza ‘Xoloverse Open Call: Next Top Independent’, una convocatoria global dirigida a freelancers, autónomos y trabajadores independientes para mostrar la realidad de trabajar por cuenta propia a través de vídeos, fotografías, memes y contenidos generados con IA. Luzu, con más de 13,5 millones de suscriptores en YouTube, formará parte del jurado

Madrid, 22 de septiembre de 2026.- '¿Cómo es realmente trabajar por tu cuenta cuando nadie está mirando?' Una videollamada desde la mesa de la cocina, un pitch terminado a medianoche, una factura que genera más nervios de los esperados o una oficina improvisada en un café, un sofá, un aeropuerto o incluso un coche.



Xolo, plataforma global especializada en facilitar la gestión administrativa, fiscal y contable de autónomos y profesionales independientes, invita a convertir estas situaciones en creatividad mediante ‘Xoloverse Open Call: Next Top Independent’, una convocatoria global que busca las historias más originales sobre la realidad, muchas veces invisible, del trabajo independiente. La iniciativa adopta el formato de un talent show abierto a la comunidad y contará con Luzu como miembro del jurado, junto a Kaja Aulik, experta creativa de Bolt, y Mikko Teerenhovi, CEO de Xolo.



La campaña repartirá hasta 7.000 euros en premios y aceptará prácticamente cualquier formato creativo: desde vídeos y fotografías hasta memes o piezas desarrolladas con ayuda de inteligencia artificial. El objetivo no es encontrar la producción más sofisticada, sino aquella que mejor refleje la experiencia real de trabajar de forma independiente.



"Al pensar en el trabajo de un autónomo o profesional independiente, solemos ver sólo el resultado: un proyecto entregado, una factura enviada o un cliente cerrado. Sin embargo, detrás hay una realidad que suele pasar desapercibida: las dudas, improvisaciones y pequeñas victorias del día a día", señala Delfina Seoane, Directora de Marketing y Producto de Xolo España. "Con esta iniciativa queremos que sean los propios profesionales independientes, y no nosotros, quienes cuenten su día a día sin filtros".



Cuando la comunidad pasa de audiencia a protagonista

Con ‘Next Top Independent’, Xolo traslada el contenido generado por usuarios al centro de su estrategia creativa y pide a freelancers, autónomos y creadores que construyan el relato a partir de sus propias experiencias.



Los participantes podrán presentar sus propuestas en dos categorías:



• Entre bastidores: centrada en los momentos cotidianos que normalmente quedan fuera de cámara cuando alguien trabaja por su cuenta.



• A por el cliente: dedicada a las formas originales o sorprendentes con las que los profesionales independientes consiguen clientes, venden sus ideas y hacen crecer sus proyectos.



Las propuestas podrán ser divertidas, caóticas, emocionales o cinematográficas. La creatividad, la originalidad y la capacidad de contar una historia tendrán más peso que el presupuesto o la complejidad de producción.



Luzu se suma al jurado

Luzu será uno de los tres miembros del jurado encargado de seleccionar las propuestas ganadoras. El creador acumula más de 13,5 millones de suscriptores entre LuzuGames y LuzuVlogs, sus dos principales canales de YouTube, cerca de 5 millones de seguidores en Instagram y casi 3 millones en Twitch.



Luzu lleva más de una década desarrollando proyectos propios y construyendo comunidades de millones de personas en distintas plataformas, una trayectoria directamente vinculada a las nuevas formas de trabajar y crear una carrera profesional fuera de los modelos tradicionales.



"Llevo más de diez años construyendo mis propios proyectos desde cero, así que sé bien lo que hay detrás de trabajar por tu cuenta: mucha ilusión, algo de caos y un montón de cosas que nadie ve. No busco la producción más cara ni la más perfecta, sino esas ideas que te hacen decir ‘esto es totalmente real’. Tengo muchas ganas de ver cómo cada uno cuenta su día a día a su manera", señala Luzu.



El jurado evaluará las candidaturas en función de su creatividad, originalidad, relación con el trabajo independiente, storytelling, capacidad de entretenimiento, ejecución y memorabilidad.



Un premio decidido también por la comunidad

‘Xoloverse Open Call: Next Top Independent’ contará con dos vías para convertirse en ganador. El jurado escogerá una propuesta ganadora en cada una de las dos categorías, que recibirá hasta 1.000 euros cada una, mientras que un tercer ganador será elegido mediante votación pública y recibirá hasta 5.000 euros.



Cada propuesta aprobada recibirá un enlace de votación personalizado que los participantes podrán compartir con sus seguidores, clientes, amigos o comunidad.



Más de 3,4 millones de autónomos en España

La campaña llega en un momento en el que el trabajo por cuenta propia continúa creciendo en España. Según los últimos datos disponibles de la Seguridad Social, el país alcanzó los 3.472.460 trabajadores autónomos en junio de 2026, un 1,5% más que el año anterior.



El crecimiento está siendo especialmente significativo en actividades relacionadas con la economía digital. El número de autónomos aumentó interanualmente un 12,2% en telecomunicaciones, programación informática, consultoría e infraestructura informática, mientras que en las actividades de edición, radiodifusión y producción y distribución de contenidos avanzó un 9,3%.



En un contexto en el que las fronteras entre freelancer, creador, emprendedor y profesional independiente son cada vez más difusas, Xolo quiere poner el foco no solo en el resultado del trabajo, sino también en todo lo que ocurre detrás.



"Da igual cómo se llame cada uno: autónomo, freelance, consultor, creador… Todos comparten una misma realidad. Junto a la libertad de trabajar por su cuenta, cargan también con toda la gestión que hay detrás. En Xolo llevamos años ocupándonos precisamente de esa parte, los impuestos, la facturación y la contabilidad, para que puedan centrarse en su trabajo", añade Delfina Seoane.



Cómo participar

La participación en ‘Xoloverse Open Call: Next Top Independent’ está abierta a cualquier persona que quiera contar creativamente su experiencia trabajando de manera independiente. Los candidatos deberán presentar una pieza original dentro de una de las dos categorías a través de este enlace de registro.



Apertura de candidaturas: 8 de septiembre de 2026

Cierre de candidaturas: 15 de octubre de 2026

Votación pública: 8 de septiembre al 15 de octubre de 2026

Anuncio de ganadores: mediados de octubre de 2026



Los formatos admitidos incluyen vídeo, fotografía, meme y contenidos creados con ayuda de inteligencia artificial, entre otros.



Sobre Xolo

Xolo es una plataforma global para profesionales independientes que se ocupa de la parte administrativa del autoempleo, incluyendo facturación, impuestos, cumplimiento normativo y otras tareas relacionadas con la gestión de su actividad.



La compañía combina tecnología y automatización con el apoyo de gestores expertos y trabaja con decenas de miles de freelancers, profesionales remotos, nómadas digitales y trabajadores por cuenta propia en distintos mercados. En España ofrece además servicios adaptados a las obligaciones fiscales, contables y administrativas de los autónomos.

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