XONIC LANZA LA PRIMERA APLICACIÓN CADDY DE CONSEJOS RÁPIDOS IMPULSADA POR IA DE GOLF

El iTQ está preparado para revolucionar el juego como la última herramienta imprescindible en la bolsa de todo golfista

TORONTO, 7 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Con la puesta en marcha del Masters, Xonic TM anuncia el lanzamiento de iTQTM, una nueva herramienta de caddy de IA especializada que se adapta a cada golfista y su swing. Es la única herramienta móvil de este tipo, que brinda a los golfistas soluciones rápidas y consejos profesionales de PGA personalizados y en tiempo real, para ayudarlos durante su ronda, siempre que lo necesiten. No hay lecciones ni ejercicios de práctica: las correcciones y los consejos están diseñados para funcionar de inmediato.

"Ya tenía un telémetro, no necesitaba ayuda con la selección de palos y no me importaban todas las estadísticas de mi swing de golf", destacó Eileen Jurczak, fundadora y consejera delegada de Xonic. "Todo lo que buscaba era disponer de una herramienta fácil de usar que conociera mi swing y me diera soluciones rápidas y consejos efectivos en un instante - un caddie de consejos rápidos".

Ya sea para ayudar a arreglar ese corte de par 3 o para recibir ayuda para golpear un lie cuesta abajo, los golfistas ahora podrán ejecutar su próximo tiro en el campo de golf con confianza.

"He estado enseñando golf durante casi 30 años y los golfistas siempre me piden consejos rápidos", indicó Dustin Kerr-Taylor, Head Golf Professional y Class A PGA Pro. "Entonces, creo que es genial que cada golfista ahora pueda tener su propio caddie personal para darles consejos rápidos de PGA Pro mientras juegan".

Lo que distingue al iTQ es su avanzado sistema de IA pendiente de patente que aprende y se adapta continuamente a cada golfista y su swing, y se basa en el principio Swing Signature™ de Xonic. Cada golfista cuenta con una firma de swing única, que es la forma natural en que su cuerpo quiere moverse cuando golpea un palo de golf, y esto casi nunca cambia.

"¡El principio Swing Signature de Xonic ya está en marcha!", comentó Bob Lean, Head Golf Professional y Class A PGA Pro. "En mis cerca de 40 años de enseñanza de golf, casi nunca he visto a ninguno de mis alumnos cambiar sus firmas generales de swing".

El equipo de profesionales de PGA de Xonic reunió miles de soluciones rápidas y consejos, escritos exclusivamente para el iTQ. El iTQ analiza la firma del swing de cada golfista y reconoce instantáneamente qué soluciones y consejos se adaptan mejor a ellos.

Los nuevos profesionales de PGA, correcciones y consejos se añaden cada temporada.

Los golfistas pueden experimentar el poder del iTQ con una prueba gratuita de 14 días descargándolo a través de la App Store y Google Play.

xonicgolf.com

Acerca de Xonic Golf:

Xonic (pronunciado ex-onic) está creando y construyendo soluciones para la industria del golf, utilizando tecnología para mejorar la experiencia del jugador para todos los golfistas. El nombre de la empresa se basa en la palabra 'exon', algo que forma parte de la composición genética de todos, porque el golf es el núcleo de todo lo que hace Xonic.

