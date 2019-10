COMUNICADO: Xpress Money expande sus operaciones en China con Geoswift

Publicado 29/10/2019 15:01:53 CET

Permite las transferencias bancarias en tiempo real a los portadores de cuentas de tarjeta UnionPay en 14 bancos

DUBAI, EAU, 29 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Xpress Money [https://www.xpressmoney.com/], una compañía Finablr y una de las marcas de transferencia de dinero más confiables del mundo, se ha asociado con Geoswift, una compañía de tecnología de pago innovadora que conecta con China y el resto del mundo. Esta colaboración permitirá a los clientes de todo el mundo enviar dinero a 14 bancos en China directamente a una cuenta de tarjeta UnionPay del receptor. Los receptores disfrutarán de transferencias bancarias transfronterizas en tiempo real enviadas por sus seres queridos.

https://mma.prnewswire.com/media/1018332/Xpress_Money_Geoswi... [https://mma.prnewswire.com/media/1018332/Xpress_Money_Geoswi...]

Transferencias de dinero en tiempo real para poseedores de cuentas con tarjeta UnionPay de estos 14 bancos1. ICBC 2. Bank of China 3. Bank of Communications 4. Bank of Shanghai 5. China Construction Bank 6. China Everbright Bank 7. Harbin Bank 8. Linshang Bank 9. Hunan Rural Bank 10. Qinghai Rural Bank 11. Guangdong Rural Bank 12. Henan Rural Bank 13. Huxia Bank 14. Fujian Rural Credit Cooperative

Esta asociación está alineada con el plan de expansión empresarial de Xpress Money en geografías receptoras de remitancia claves, principalmente Asia, África y Latinoamérica. Dado que Asia es la sede para dos receptores de remitancias entrantes en 2018 - India (79.000 millones de dólares estadounidenses) y China (67.000 millones de dólares estadounidenses)(1), es obligatorio impulsar el crecimiento a través de dichas asociaciones empresariales estratégicas.

En cuanto a esta última asociación, el consejero delegado de Xpress Money, Sudhesh Giriyan, dijo: "Es la experiencia, nuestra robusta red, la tecnología de clase mundial y sistemas de cumplimiento, y la capacidad para procesar transferencias de dinero transfronterizas seguras lo que nos convierten en un socio de elección para compañías en distintas geografías. El saberhacer y compromiso que Geoswift lleva adelante es una prueba de su crecimiento en el espacio de la tecnología de pagos. Confío en el éxito de esta asociación por virtud de la competencia combinada que ambas organizaciones tienen que ofrecer".

"El ecosistema de pagos siempre es cambiante, en particular para las transferencias de dinero transfronterizadas dentro y fuera de China. En cierta forma puede ser un desafío debido a los complejos requisitos regulatorios y diferencias en los estándares de cumplimiento globales y locales. Con nuestra asociación estratégica con Xpress Money, confiamos en que nuestras capacidades combinadas mejorarán la experiencia de transferencia de dinero transfronteriza para nuestros usuarios finales", dijo Raymond Qu, consejero delegado y fundador de Geoswift.

(1) https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/r... [https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/r...]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1018332/Xpress_Money_Geoswi... [https://mma.prnewswire.com/media/1018332/Xpress_Money_Geoswi...]Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1011074/Xpress_Money_Logo.j... [https://mma.prnewswire.com/media/1011074/Xpress_Money_Logo.j...]

https://mma.prnewswire.com/media/1011074/Xpress_Money_Logo.j... [https://mma.prnewswire.com/media/1011074/Xpress_Money_Logo.j...]

