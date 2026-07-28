(Información remitida por la empresa firmante)

- Xryma Plc anuncia el próximo lanzamiento de XrymaCoin (XREUR), la stablecoin regulada en euros diseñada para funcionar como dinero

Notificación del Libro Blanco al Banco Central de Chipre

Una solución verdaderamente transfronteriza diseñada para transformar el mercado de las stablecoins

XrymaCoin se pondrá en circulación el 3 de septiembre de 2026

NICOSIA, Chipre, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc ("Xryma") se complace en anunciar la publicación de su Libro Blanco para la emisión de un token de dinero electrónico en virtud del artículo 51 del Reglamento sobre los mercados de criptoactivos (MiCAR).

El Libro Blanco fue notificado al Banco Central de Chipre (CBC) el 29 de junio de 2026 según el Artículo 51 (11) y está disponible en los sitios web de la compañía www.xryma.com/announcements y www.xrymacoin.money. Las características de custodia y transferencia fueron notificadas al CBC el 8 de julio de 2026 según el Artículo 60.

XrymaCoin (XREUR) estará disponible para el público desde el 3 de septiembre de 2026. Los consumidores y empresas podrán realizar las suscripciones de forma directa en el sitio web www.xrymacoin.money a través de la plataforma de banca abierta Paidby Mastercard A2A de Xryma, el sistema T2 RTGS o la API para comercios.

Nikogiannis (John) Karantzis, consejero delegado del grupo y director general de Xryma Plc, declaró: "XrymaCoin ha sido diseñada desde cero para ser diferente a cualquier otra stablecoin. XREUR combina las características clave de nuestra plataforma de banca abierta multidivisa Paidby Mastercard, SEPA Instant y el sistema T2 RTGS del Banco Central Europeo, mediante un modelo de suscripción bajo demanda para su emisión y transferencia inmediatas como instrumento de pago".

"XrymaCoin es una auténtica solución transfronteriza que revoluciona la percepción y la implementación de las stablecoins actuales, incluyendo pagos multidivisa instantáneos en euros a más de 60 países al día siguiente hábil tras el canje. Esperamos presentar todas las ventajas y funcionalidades de XrymaCoin a empresas y consumidores particulares en su lanzamiento el 3 de septiembre de 2026."

Acerca de Xryma Plc

Xryma Plc es una entidad de dinero electrónico rentable, autorizada en el EEE y supervisada por el Banco Central de Chipre. Ha notificado su intención de emitir XrymaCoin (XREUR), un token de dinero electrónico en euros (EMT) regulado por la MiCAR, acuñado bajo demanda y canjeable a la par directamente con Xryma como emisor, respaldado por reservas depositadas en bancos de la UE con calificación crediticia 1 y con transparencia auditada externamente y reportada en tiempo real.

De conformidad con el artículo 51 de la MICAR, el libro blanco del criptoactivo no ha sido aprobado por ninguna autoridad competente de ningún Estado miembro de la Unión Europea. Xryma Plc, como emisor del criptoactivo, es el único responsable del contenido del libro blanco.

El token de dinero electrónico no está cubierto por los regímenes de compensación al inversor previstos en la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ni por los regímenes de garantía de depósitos previstos en la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

La oferta pública del token de dinero electrónico (EMT) no constituye una oferta ni una solicitud de compra de instrumentos financieros, y cualquier oferta o solicitud de este tipo solo podrá realizarse mediante un folleto informativo u otros documentos de oferta, de conformidad con la legislación nacional aplicable.

Xryma Plc ha publicado recientemente un folleto informativo para su cotización en Euronext París, tras la conclusión de una línea de liquidez y una colocación privada anunciadas el 24 de julio de 2026, y la obtención de las aprobaciones finales de Euronext.

Código bursátil (en la cotización): XRY, ISIN CY0200861017

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