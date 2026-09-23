Xryma Plc comienza a operar en la red T2 de liquidación bruta en tiempo real del BCE

(Información remitida por la empresa firmante)

Los pagos transfronterizos en euros a escala mundial ya se liquidan en segundos, no en días.

NICOSIA, Chipre, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc ("Xryma"), un grupo de tecnología bancaria que ofrece servicios regulados de banca abierta transfronteriza, banca transaccional internacional y pagos en tiempo real en la UE y el Reino Unido, al tiempo que suministra de forma independiente software y tecnología bancaria a bancos e instituciones financieras de terceros, se complace en anunciar que ya opera activamente en la red T2 de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del Banco Central Europeo (BCE), lo que permite a sus clientes realizar pagos transfronterizos en euros casi instantáneos utilizando su propio código BIC: ISEMCY22XXX.

Las transferencias globales en euros ya están disponibles para los clientes de ISX Money (de Xryma) y, en breve, también lo estarán para los clientes de flykk.

T2 es el sistema de liquidación bruta en tiempo real (LBTR) del Eurosistema y la columna vertebral de la liquidación de pagos en euros de gran importe gestionada por el BCE; aporta credibilidad y estabilidad al ecosistema de pagos y garantiza una liquidación segura en dinero de banco central. T2 representa un avance fundamental frente a la banca corresponsal tradicional: mientras que las transferencias basadas en SWIFT suelen tardar entre tres y cinco días hábiles y pasan por múltiples bancos intermediarios, T2 liquida las operaciones en euros casi en tiempo real. Según el Informe Anual de 2023 sobre los servicios TARGET del BCE, el 90 % de las operaciones se liquidaron en un plazo de 38 segundos, frente al 0,09 % que requirió más de cinco minutos. El Informe Anual de 2024 del BCE confirmó que el 99,73 % de los pagos en T2 se procesaron en menos de dos minutos.

Como uno de los primeros proveedores de servicios de pago (PSP) no bancarios en obtener acceso directo a la red T2 del Eurosistema, Xryma ha desarrollado un modelo integral de tecnología bancaria que combina la agilidad fintech con una infraestructura robusta de nivel bancario. Al adoptar tempranamente SEPA Instant, Xryma diseñó una solución que equilibra la carga de tráfico a través de dos bancos centrales (el Banco de Lituania y el Banco de Letonia), alejándose del modelo convencional de ruta única. Esto significa que Xryma gestiona su tráfico hacia T2 mediante vías independientes para optimizar el flujo de volumen.

El modelo de negocio de Xryma se centra en ayudar a las empresas a mover dinero rápidamente a través de las fronteras. Al eliminar los múltiples "saltos" bancarios inherentes a las redes de corresponsalía SWIFT, los clientes de Xryma ahora pueden liquidar la mayoría de las transacciones en euros utilizando dinero del banco central en un plazo de 40 segundos durante cualquier día hábil; esto supone una mejora impresionante frente a los tres o cinco días hábiles típicos de los sistemas de pago tradicionales, ofreciendo así a los clientes flujos de pago más rápidos, transparentes, trazables y resilientes.

También se reducen considerablemente las fricciones relacionadas con el cumplimiento normativo. Las transferencias SWIFT requieren una verificación de cumplimiento independiente en cada salto de corresponsalía; por el contrario, el sistema T2 RTGS limita las verificaciones a las instituciones emisoras y receptoras sin comprometer los controles ni la supervisión, lo que agiliza el proceso al tiempo que se mantienen los estándares regulatorios.

El BCE ha anunciado planes para ampliar las operaciones de T2 a un régimen de 24 horas al día, los 7 días de la semana; esto reforzará aún más la capacidad de Xryma para ofrecer una liquidación de euros casi instantánea a los clientes que operan con más de 950 bancos participantes directos en toda la UE, así como una liquidación rápida para más de 22.500 bancos participantes indirectos en todo el mundo.

Xryma también ha actualizado sus servicios SEPA instantáneos a TIPS, una mejora que próximamente se extenderá a servicios transfronterizos y multidivisa.

Nikogiannis (John) Karantzis, consejero delegado del grupo y director general de Xryma Plc, comentó:

"La puesta en marcha comercial en la red T2 RTGS del BCE marca otro hito significativo en la evolución de Xryma como grupo de tecnología bancaria. La conectividad con la red T2 del BCE a través de nuestro propio código BIC fortalece nuestra infraestructura de pagos, mejora nuestra capacidad para ofrecer pagos transfronterizos en euros más rápidos y eficientes, y refuerza nuestro compromiso de proporcionar soluciones bancarias de nivel institucional a nuestros clientes.

Los beneficios para nuestros clientes son tangibles e inmediatos. Al igual que SEPA Instant transformó los pagos nacionales dentro del EEE, la próxima red T2 RTGS (operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana) hará lo mismo con las transferencias internacionales en euros. Xryma Plc ya puede ofrecer a sus clientes pagos transfronterizos de alto valor y baja fricción, a una velocidad que sencillamente no era posible anteriormente."

A medida que el ecosistema de pagos de Europa sigue evolucionando, los proveedores de servicios de pago (PSP) que combinen con éxito y fluidez la agilidad fintech con el acceso directo a infraestructuras de liquidación de confianza, como T2, estarán en la mejor posición para liderar la siguiente fase de la transformación de los pagos digitales.

Acerca de Xryma Plc

Xryma Plc es un grupo de tecnología bancaria europeo regulado que desarrolla tecnología bancaria a través de su filial Probanx y opera servicios de pago digitales respaldados por liquidación directa del banco central. Xryma es uno de los primeros participantes no bancarios autorizados a conectarse directamente a las plataformas RTGS y TIPS T2 del Eurosistema. La empresa posee autorizaciones de Institución de Dinero Electrónico (EMI) tanto en la UE como en el Reino Unido y ofrece cuentas corporativas multidivisa. Su servicio de banca abierta, PaidBy, ofrece uno de los primeros servicios transfronterizos, de cuenta a cuenta y de conversión dinámica de moneda para comerciantes, con pagos locales instantáneos y liquidación al siguiente día hábil en monedas importantes y exóticas.

Contacto de medios: media@xryma.com

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