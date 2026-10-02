Xryma Plc - Dimisión de consejeros independientes no ejecutivos

(Información remitida por la empresa firmante)

NICOSIA, Chipre, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El Consejo de Administración de Xryma Plc (Compañía), un grupo regulado de tecnología bancaria que ofrece servicios transfronterizos de banca abierta, banca transaccional internacional y pagos en tiempo real en la UE y el Reino Unido, y que opera bajo la marca comercial ISX Financial, anuncia que Christakis Taoushanis y Adonis Pegasiou han dimitido de sus cargos como consejeros independientes no ejecutivos de la Compañía, con efecto a partir del 30 de septiembre de 2026.

Taoushanis

Christakis (Takis) Taoushanis ha formado parte del Consejo de Administración de la Compañía durante casi 10 años y ha presidido la misma desde que obtuvo por primera vez la autorización regulatoria como Entidad de Dinero Electrónico por parte del Banco Central de Chipre (CBC). Taoushanis ha presidido la Compañía a través de un proceso de escisión, siete años de beneficios continuos y la preparación para su admisión a cotización en Euronext París, además de liderar hitos clave como la puesta en marcha de la participación directa de la Compañía en el sistema T2 RTGS (sistema de liquidación bruta en tiempo real) sobre la infraestructura del Banco Central Europeo y la preparación para la conexión directa con el Banco de Inglaterra.

Las políticas de gobernanza del CBC no consideran independiente a ningún consejero que haya prestado servicio durante más de 10 años en el consejo de administración de una empresa regulada por dicho organismo. Asimismo, dichas políticas exigen que el número de consejeros no ejecutivos independientes en el Consejo de Administración sea superior al de consejeros ejecutivos.

Taoushanis ha comunicado al Consejo de Administración que su dimisión responde a las políticas del CBC, dado que ya no puede ser considerado consejero independiente y, en consecuencia, no puede continuar en el cargo de presidente del Consejo.

Nikogiannis Karantzis, director general del Grupo y consejero delegado de Xryma Plc, declaró: "En nombre de la Compañía y a título personal, quisiera agradecer a Takis su liderazgo y su labor de mentoría. Takis es un banquero experimentado y muy respetado en el sector; tanto los consejeros como el personal echarán de menos su presencia. Le agradezco sus importantes contribuciones a la Compañía y le deseo lo mejor para el futuro".

Pegasiou

Adonis Pegasiou ha formado parte del Consejo de Administración de la Compañía durante más de cuatro años, tras haber sido nombrado inicialmente el 17 de junio de 2022 como consejero independiente no ejecutivo.

Pegasiou desempeña un cargo profesional a tiempo completo como director Académico del European Institute of Management and Finance (EIMF), función que requiere una mayor parte de su tiempo y atención. Paralelamente, las actividades comerciales y los proyectos de la Compañía son cada vez más complejos, lo que exige una mayor implicación de los miembros del Consejo, incluyendo tiempo adicional para familiarizarse con áreas clave y así poder garantizar una supervisión y una contribución eficaces.

Pegasiou ha comunicado al Consejo que, en la actualidad, no dispone de tiempo suficiente para dedicar a estas cuestiones. Dadas estas circunstancias, considera oportuno dimitir, ya que no desea que sus otros compromisos profesionales comprometan su capacidad para cumplir con sus responsabilidades como miembro del Consejo conforme a los estándares exigidos por el CBC.

Nikogiannis Karantzis, director general del Grupo y consejero delegado de Xryma Plc, declaró: "Quisiera agradecer a Adonis su contribución diligente y ponderada al Consejo y a sus comités a lo largo de más de cuatro años de servicio. Su experiencia en materia de gobernanza, riesgos y cumplimiento normativo ha sido valiosa para la Compañía, y respetamos su decisión de priorizar sus crecientes responsabilidades en el EIMF. En nombre del Consejo, le agradezco su labor y le deseo el mayor de los éxitos en el futuro".

Acerca de Xryma Plc

Xryma Plc, que opera bajo la marca ISX Financial, es un grupo de tecnología bancaria (banktech) regulado e integrado verticalmente, con sede en Chipre y centros de operaciones en Chipre, Lituania y Reino Unido. Autorizada como Entidad de Dinero Electrónico por el Banco Central de Chipre para el Espacio Económico Europeo (EEE) y por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido, la compañía es uno de los primeros participantes directos no bancarios en el sistema de liquidación T2 del Eurosistema, realizando liquidaciones en dinero del banco central.

Contacto para medios: Media@xryma.com