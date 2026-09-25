(Información remitida por la empresa firmante)

- Xryma Plc obtiene una orden judicial en Berlín que impide al bufete de abogados Schirp publicar declaraciones falsas sobre "Juicy Fields"

El Tribunal Regional de Berlín II concede una orden judicial contra la mayoría de las declaraciones impugnadas; determina que Schirp no dio a Xryma Plc la oportunidad de responder antes de acusarla públicamente de fraude de inversión y blanqueo de capitales

BERLÍN y NICOSIA, Chipre, 25 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc ("Xryma", anteriormente "ISX Financial EU Plc"), un grupo de tecnología bancaria que ofrece servicios regulados de banca abierta transfronteriza, banca transaccional internacional y servicios de pago en tiempo real en la UE y el Reino Unido, ha informado que el Tribunal Regional de Berlín II (Landgericht Berlin II, Caso nº 2 O 72/26) ha fallado mayoritariamente a su favor. En consecuencia, el tribunal ordenó al bufete de abogados Schirp Schmidt-Morsbach Rechtsanwälte ("Schirp") que dejara de realizar o repetir la mayoría de las declaraciones públicas que Xryma había impugnado en relación con el caso "Juicy Fields" (nombre derivado de Juicy Holdings B.V. y Juicy Grow GmbH, las empresas implicadas en el caso). El incumplimiento de la orden por parte de Schirp podría acarrear una multa de hasta 250.000 euros o una pena de desacato de hasta seis meses de prisión.

Las declaraciones impugnadas, que cuentan con el amparo conseguido por la orden judicial, incluyen afirmaciones publicadas por Schirp en sus propios sitios web y a través de plataformas de terceros, como EQS News, Ad-hoc-News y TradingView, en las que alegaba que existían "muy buenas razones" o "motivos suficientes para sospechar" que responsabilizaban a Xryma de fraude de inversión o blanqueo de capitales. Dichas afirmaciones describían a Xryma, entre otras cosas, como "una de las partes implicadas en el delito... que sigue activa en el mercado", y declaraban que Schirp había enviado cartas de requerimiento acusando a Xryma de blanqueo de capitales. El tribunal determinó que estas declaraciones infringen los derechos de Xryma y ordenó a Schirp que dejara de publicarlas o repetirlas. La falsa afirmación de "acusaciones de blanqueo de capitales" por parte de Schirp está amparada por la orden judicial.

El razonamiento del tribunal fue que Schirp excedió los límites de la información basada en sospechas permitida al no dar a Xryma la oportunidad de responder antes de acusarla públicamente. Añadió que un bufete de abogados que se dirige al público está sujeto a los mismos principios de la legislación alemana de prensa que los medios de comunicación y, además, está sujeto al deber de objetividad previsto en el artículo 43b de la Ley Federal Alemana de Abogados sobre el Código de Conducta Profesional (BRAO).

El tribunal señaló, en particular, que no se ha abierto ninguna investigación penal contra ningún directivo o empleado de Xryma y que las publicaciones de Schirp tenían como objetivo captar clientes, no informar al público. Xryma confirma que no se ha abierto ninguna investigación penal contra la empresa, ninguno de sus directivos o empleados en relación con este ni con ningún otro asunto.

"Acogemos con satisfacción la sentencia del tribunal. Confirma lo que hemos afirmado desde el principio: Xryma Plc, anteriormente ISX Financial EU Plc, fue acusada públicamente de delitos graves, en términos explícitos, sin que Schirp solicitara nuestra postura ni informara al público de que impugnamos las acusaciones. El tribunal determinó que Schirp no cumplió con los requisitos de la legislación alemana, incluidos los que se esperan de un bufete de abogados que pretendía captar clientes en torno a estas demandas. Por otra parte, Schirp también afirma estar tramitando "demandas civiles multimillonarias" contra Xryma Plc, que hasta la fecha suman menos de 240.000 euros repartidos entre seis demandantes, cada uno de los cuales Xryma defiende enérgicamente. Los bufetes de abogados deberían actuar con mayor rigor ético al presentar demandas públicas", declaró Nikogiannis Karantzis, director general y consejero delegado de Xryma Plc.

"Xryma siempre se ha tomado muy en serio sus obligaciones regulatorias. No se ha abierto ninguna investigación contra Xryma ni contra ninguno de sus directivos o empleados. Seguimos cooperando con las autoridades que investigan el caso Juicy Fields, incluyendo el suministro de datos y declaraciones de testigos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley."

Acerca de Xryma Plc

Xryma Plc (anteriormente ISX Financial EU Plc) es un grupo europeo de tecnología bancaria regulado que desarrolla tecnología bancaria por medio de su filial Probanx y opera servicios de pago digitales respaldados por la liquidación directa del banco central. Xryma es uno de los primeros participantes no bancarios autorizados a conectarse directamente a las plataformas T2 RTGS y TIPS del Eurosistema. La compañía cuenta con autorizaciones de Entidad de Dinero Electrónico (EMI) en la UE y ofrece cuentas corporativas multidivisa.

Visite la página web de Xryma Plc: www.xryma.com

Contacto para medios: media@xryma.com

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