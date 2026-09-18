(Información remitida por la empresa firmante)

- Xryma Plc reporta resultados sólidos en el primer semestre de 2026 mientras posiciona al Grupo para su próxima fase de crecimiento

NICOSIA, Chipre, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc (el "Grupo" o "Xryma"), un grupo de tecnología bancaria que ofrece servicios regulados de banca abierta transfronteriza, banca transaccional internacional y pagos en tiempo real en la UE y el Reino Unido, y que simultáneamente suministra de forma independiente software y tecnología bancaria a bancos e instituciones financieras de terceros, ha anunciado hoy sus resultados financieros auditados correspondientes al primer semestre de 2026, cerrado el 30 de junio de 2026.

"La primera mitad de 2026 se mantuvo firmemente dentro del periodo de inversión estratégica que presentamos a los accionistas. Tomamos la decisión deliberada de priorizar la infraestructura y las nuevas oportunidades necesarias para la siguiente fase de crecimiento de Xryma, asumiendo el impacto a corto plazo que esto tendría en los ingresos procedentes de clientes y en la rentabilidad", afirmó Ajay Treon, director financiero del grupo y director ejecutivo de Xryma Plc.

"Cabe destacar que dicha inversión se está traduciendo ahora en resultados concretos. En junio completamos nuestra integración con el sistema T2 del Eurosistema y seguimos avanzando en TIPS, PaidBy y XrymaCoin; paralelamente, la división de Servicios Tecnológicos (según se define en el folleto) mantuvo su sólido crecimiento, con un aumento de los ingresos del 77 %. Nuestras actividades de SaaS y plataformas bancarias generan ingresos recurrentes estables, que se suman a los ingresos procedentes de servicios de consultoría de mayor valor, desarrollo a medida y personalización.

Hemos logrado esto manteniendo la rentabilidad y una sólida posición financiera, cerrando el primer semestre de 2026 con 59,4 millones de euros en activos netos y 50,9 millones de euros en efectivo. A medida que la fase principal de construcción de nuestro programa de inversión estratégica se acerca a su finalización, nuestro enfoque se desplaza ahora hacia la activación, la comercialización y el crecimiento. Esperamos observar los primeros indicios de ese impulso comercial en el cuarto trimestre de 2026, y que los beneficios de las inversiones realizadas comiencen a materializarse a partir de 2027 mediante el crecimiento de los ingresos y el apalancamiento operativo".

Aspectos destacados del primer semestre de 2026

El programa de inversión estratégica se acerca a su fase final, y el enfoque del Grupo se desplaza progresivamente de la inversión y el desarrollo hacia la activación, la comercialización y el crecimiento.

Los ingresos procedentes de clientes se situaron en 16,9 millones de euros, frente a los 27,7 millones del primer semestre de 2025; esta cifra refleja el impacto previsto a corto plazo de priorizar la inversión estratégica y aplazar ciertas mejoras complementarias en productos y servicios existentes.

Los ingresos por servicios tecnológicos aumentaron un 77%, alcanzando los 1,65 millones de euros frente a los 0,93 millones del primer semestre de 2025, impulsados por los ingresos recurrentes de SaaS y de la plataforma bancaria, así como por servicios de consultoría de mayor valor, desarrollo a medida y personalización.

El Grupo mantuvo su rentabilidad durante todo el periodo de inversión, registrando un beneficio después de impuestos de 0,03 millones de euros, frente a los 12,3 millones del primer semestre de 2025.

Se mantuvo una sólida posición financiera, con un patrimonio neto de 59,4 millones de euros y efectivo y equivalentes de efectivo por valor de 50,9 millones de euros a 30 de junio de 2026, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de capital regulatorio aplicables.

Se alcanzaron hitos estratégicos clave, incluida la finalización de la integración directa con el sistema T2 del Eurosistema en junio de 2026 —tras la notificación de participación realizada con éxito en octubre de 2025—, así como los avances continuos en TIPS, PaidBy Mastercard y XrymaCoin.

Se mantuvo una gestión activa de la asignación de capital, que incluyó la cancelación anticipada y el reembolso de las líneas de crédito reestructuradas de NSX y un aumento de la inversión en BeEmotion AI, además de progresos hacia la finalización de la iniciativa KYC con BeEmotion.

Se prevé recuperar el impulso comercial en el cuarto trimestre de 2026, y se espera que los beneficios del programa de inversión estratégica comiencen a materializarse a partir de 2027 mediante el crecimiento de los ingresos y el apalancamiento operativo.

Nikogiannis Karantzis, director general del Grupo y consejero delegado de Xryma Plc, declaró: "Nuestro compromiso de ofrecer productos y servicios excepcionales a nuestros clientes actuales sigue siendo inquebrantable. Nos dedicamos a ampliar nuestra base de clientes y a aumentar los ingresos en el segundo semestre de 2026, tras las profundas actualizaciones de infraestructura realizadas en 2025 y la primera mitad de 2026. Si bien este programa de actualización ha afectado a nuestros resultados a corto plazo, estamos convencidos de que Xryma estará mejor posicionada para incrementar sus ingresos a medio y largo plazo, obteniendo mejores márgenes gracias a nuestra posición única en el mercado.

Asimismo, nos complace anunciar que el folleto de la compañía fue aprobado por la autoridad competente, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), el 14 de julio de 2026. Continuaremos avanzando en nuestros planes de cotización bursátil, proporcionando así liquidez a nuestros accionistas actuales, ampliando el acceso a los mercados de capitales y respaldando las ambiciones de crecimiento a largo plazo del Grupo".

Ver Xryma Plc H1 2026 – Resultados semestrales provisionales.

Acerca de Xryma Plc

Xryma Plc es un grupo europeo regulado de tecnología bancaria que desarrolla soluciones tecnológicas para el sector a través de su filial Probanx y opera servicios de pago digital respaldados por la liquidación directa en el banco central. Xryma es una de las primeras entidades no bancarias autorizadas para conectarse directamente a las plataformas T2 RTGS y TIPS del Eurosistema. La compañía cuenta con autorización como Entidad de Dinero Electrónico (EMI) tanto en la UE como en el Reino Unido y ofrece cuentas corporativas multidivisa. Su servicio de banca abierta, PaidBy, proporciona a los comercios una de las primeras soluciones mundiales de pago transfronterizo de cuenta a cuenta con conversión dinámica de divisas, permitiendo pagos locales instantáneos y la liquidación al siguiente día hábil en divisas principales y exóticas. Xryma es también el emisor de XrymaCoin (XREUR), un próximo token de dinero electrónico.

Contacto para los medios: Media@xryma.com

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