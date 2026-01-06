xTool define el próximo capítulo de la fabricación creativa en CES 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- xTool, una marca global de tecnología de consumo premium, presentará su próximo capítulo en CES 2026: un cambio de herramientas independientes a una plataforma de fabricación creativa impulsada por IA que conecta software inteligente, hardware profesional y producción del mundo real.

En el centro de la presencia de xTool en CES se encuentra su producto estrella, el xTool P3, recientemente galardonado con los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Tecnología Empresarial, lo que reconoce el liderazgo de la compañía en la fabricación inteligente de equipos de escritorio. El programa de los Premios a la Innovación CES es organizado por la Consumer Technology Association (CTA), productora de CES.

Hardware galardonado como base

Diseñado para empresas, estudios y entornos educativos, el xTool P3 representa el sistema láser más avanzado de xTool hasta la fecha. Fabricado con un motor láser de CO₂ de 80 W, el P3 ofrece un rendimiento de alta calidad en un formato de escritorio, con un área de trabajo ampliada de 36″ 18″ y un sistema de movimiento de alta velocidad diseñado para un rendimiento más rápido y resultados consistentes.

P3 integra el Sistema de Creación Automatizada (ACS™) de xTool, que combina cámaras duales para la previsualización en vivo de toda la cama y la grabación del proceso, enfoque automático basado en LiDAR y una plataforma AutoLift Z para reducir el tiempo de configuración y la intervención manual. Funciones avanzadas de software, como la costura de paso, el anidamiento automático y el llenado por lotes, facilitan una producción multipieza eficiente, mientras que un diseño completamente cerrado de Clase 1 con detección y supresión activa de incendios permite tiradas más largas y con menor supervisión.

Presentamos AImake: De la creatividad con IA a la producción física

En CES 2026, xTool presentará AImake, el primer agente de creación con IA del mundo diseñado para servir como un socio creativo inteligente para usuarios de láser y creación artesanal. AImake aúna experiencia en creación artesanal en tiempo real, contexto de fabricación y modelos de IA líderes para ayudar a los usuarios a pasar de la idea y el perfeccionamiento del diseño directamente a la fabricación.

A diferencia de las herramientas de IA de uso general, AImake está diseñada para la creación. Totalmente integrada con xTool Studio, permite la creación integral, desde la generación y edición de diseños hasta el envío de archivos listos para producción directamente a las máquinas xTool. Mediante la interacción conversacional, estilos específicos para cada proyecto y flujos de trabajo adaptados al hardware, AImake encarna la visión de xTool de cocreación entre humanos e IA, que convierte la creatividad digital en resultados tangibles.

Avance de la primera impresora UV de xTool

xTool también presentará su primera impresora UV en CES 2026, lo que marca una expansión de su línea de productos de impresión de materiales y presenta una auténtica solución de escritorio "Imprime sobre cualquier cosa". Diseñada para creadores y pequeños estudios, la próxima impresora UV ofrece resultados a todo color vívidos y duraderos en una amplia gama de materiales y objetos, desde fundas de teléfonos y decoración acrílica hasta artículos de cuero, regalos de metal, tazas y otros artículos cilíndricos. Como marca impulsada por la innovación, xTool está redefiniendo lo que una solución UV de escritorio puede hacer, yendo mucho más allá de la impresora UV estándar con capacidades ampliadas que sorprenderán a los creadores. El producto refleja la respuesta de xTool a una brecha antigua en el mercado: si bien las impresoras UV existentes a menudo no satisfacen las expectativas de los creadores, xTool apunta a repensar la impresión UV de escritorio mediante la construcción de un sistema que satisfaga las necesidades creativas y comerciales del mundo real y, al mismo tiempo, vaya más allá de las limitaciones existentes.

Diseñado para velocidades de impresión más rápidas y una mayor productividad, el sistema admite una gama más amplia de escenarios de impresión que las impresoras UV de consumo habituales, incluyendo objetos más altos y formas cilíndricas, lo que ofrece a los creadores mayor flexibilidad en aplicaciones prácticas. Construida con un flujo de trabajo inteligente basado en ciclos, la impresora está diseñada para simplificar la operación y el mantenimiento, a la vez que mantiene resultados consistentes y de calidad comercial en un formato de escritorio compacto y de diseño vanguardista.

Para garantizar que el producto se adapte a las necesidades reales de los creadores, xTool presenta la impresora UV mediante un enfoque de cocreación. Con un lanzamiento al mercado previsto para el segundo trimestre de 2026, xTool iniciará un programa de cocreación antes del lanzamiento, invitando a los creadores a participar activamente en el perfeccionamiento de funciones, flujos de trabajo y casos de uso.

Acerca de xTool

xTool es una marca global de tecnología de consumo premium que impulsa la creación digital. Desde 2021, xTool ha apoyado a creadores individuales, propietarios de PYMES y marcas minoristas en más de 80 países con cortadoras y grabadoras láser de escritorio, soldadoras láser, impresoras de materiales, software intuitivo, accesorios y consumibles. Al combinar tecnología potente con un diseño intuitivo, xTool ayuda a los creadores a impulsar su potencial creativo y convertir su imaginación en creaciones significativas y reales, impulsados por nuestra misión de redefinir la creatividad en el mundo físico a través de la tecnología. Más información en xTool.

