XTransfer se asocia con BBVA

(Información remitida por la empresa firmante)

Impulsar los pagos transfronterizos en Latinoamérica y Europa.

AMSTERDAM, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- XTransfer, la plataforma líder mundial de pagos comerciales transfronterizos B2B, y BBVA, un grupo financiero global, firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) durante Money20/20 Europe 2026 en Ámsterdam para fortalecer la infraestructura de pagos transfronterizos en Latinoamérica y Europa.

En virtud del Memorando de Entendimiento, XTransfer y BBVA combinarán sus respectivas fortalezas para explorar la prestación de soluciones financieras transfronterizas integradas, que abarquen la conversión de divisas, los pagos locales y los pagos internacionales en Latinoamérica, Europa y la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

Ambas partes también explorarán el aprovechamiento de la tecnología y la innovación, incluyendo APIs, plataformas digitales, soluciones de cobro y cuentas virtuales, para respaldar una conversión de divisas y un procesamiento de transacciones más automatizados, en tiempo real y fluidos. Al optimizar los flujos de pago y mejorar la conectividad operativa, se espera que esta colaboración mejore la escalabilidad, la eficiencia y la confiabilidad de los servicios financieros transfronterizos para las PYMES que participan en el comercio internacional.

En los últimos años, el comercio entre China y Latinoamérica se ha estrechado. Los datos de XTransfer muestran que en 2025, los cobros de pagos de Latinoamérica en su plataforma aumentaron un 94% interanual. Sin embargo, muchas PYMES aún se enfrentan a importantes obstáculos para la liquidación transfronteriza, como la lenta incorporación, las restricciones de cambio y el complejo cumplimiento normativo. La alianza entre XTransfer y BBVA está estructurada para abordar directamente estas barreras.

Para XTransfer, esta alianza refuerza la cobertura y la profundidad de X-Net, su red global unificada de liquidación transfronteriza B2B y gestión de riesgos, en dos de las regiones más importantes para sus clientes de PYMES. Dado que Latinoamérica se está consolidando como un corredor de alto crecimiento para las liquidaciones de exportadores chinos, la sólida presencia de BBVA en Latinoamérica y Europa fortalece aún más el alcance y la posición competitiva de XTransfer.

Con la red de XTransfer, que cuenta con más de 897.000 clientes de PYMES en todo el mundo, esta alianza también refuerza la posición de BBVA en el sector de pagos globales y amplía su capacidad para atender a una base de clientes más amplia y diversa en múltiples regiones.

Bill Deng, fundador y consejero delegado de XTransfer, dijo: "Latinoamérica sigue siendo un corredor comercial B2B activo pero con necesidades insatisfechas, donde las PYMES aún se enfrentan a importantes desafíos. Nos complace firmar este memorando de entendimiento con BBVA, que nos permitirá aprovechar su experiencia para llevar la infraestructura de X-Net directamente a la región. Juntos, buscamos simplificar las finanzas transfronterizas y mejorar la eficiencia y la inclusión para los comerciantes globales".

Ksenia Nekrasova, codirectora global del sector TMT de BBVA, declaró: "Más allá del crecimiento de los flujos, observamos un cambio en la forma en que operan nuestros clientes: plataformas digitales con necesidades globales, en tiempo real y altamente integradas. Este acuerdo nos permite anticiparnos a esa evolución, fortaleciendo nuestras capacidades en el ámbito TMT y apoyando a estos clientes en su expansión internacional con soluciones diseñadas para su escala y complejidad".

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