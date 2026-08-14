XTransfer presta servicios a más de un millón de clientes empresariales

(Información remitida por la empresa firmante)

Concluye con éxito el megaevento anual de la industria del comercio exterior de China, "XTransfer Summit 26"

SHENZHEN, China, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- XTransfer, la plataforma líder mundial de pagos para el comercio transfronterizo B2B, organizó con éxito en Shenzhen la XTransfer Summit 26, el principal evento anual de comercio exterior de China. La cumbre reunió a más de 4.500 empresas de comercio exterior, más de 50 bancos e instituciones financieras de primer nivel y numerosos expertos del sector para debatir en profundidad sobre las oportunidades del comercio global, las estrategias de crecimiento empresarial y la inteligencia digital en las finanzas transfronterizas.

La cumbre analizó cómo las pymes que operan en el extranjero pueden afrontar las incertidumbres globales. Según una encuesta realizada a clientes de XTransfer, el rendimiento exportador de las pymes se mantiene optimista este año. A pesar de las tensiones geopolíticas y las interrupciones en el transporte marítimo, las pymes registran una mejor gestión de cobros y un mayor poder de negociación en los mercados internacionales.

Atendemos a más de un millón de clientes empresariales: Protegiendo el sueño global de cada comerciante extranjero con tecnología financiera.

Bill Deng, fundador y consejero delegado de XTransfer, afirmó: "Las pymes son estabilizadoras de la globalización. Ante la desglobalización, los riesgos geopolíticos y la volatilidad logística, siguen demostrando una notable resiliencia. Son más ágiles a la hora de ajustar sus estrategias de mercado, al tiempo que mejoran constantemente su capacidad de fijación de precios y la calidad de sus operaciones".

Deng destacó: "Las pymes son la fuerza más capaz en el comercio mundial, y el sueño global de todo comerciante extranjero merece ser protegido". Y añadió: "Tras años de dedicación a los problemas de pago transfronterizos de las pymes, XTransfer ofrece soluciones seguras, conformes a la normativa y eficientes para ayudar a más empresas a expandirse internacionalmente. Desde nuestra fundación, hemos atendido a más de un millón de clientes empresariales y seguimos ampliando nuestras capacidades locales de cobro y liquidación a nivel global, optimizando la experiencia de cobro y la eficiencia del capital circulante".

El innovador servicio de Cuenta Local de XTransfer ahora cubre casi 60 países y regiones de África, Asia, América Latina, Oriente Medio, Europa, América, Australia y Nueva Zelanda, lo que permite a los compradores pagar a los vendedores en monedas locales e impulsa significativamente la rotación de capital.

La IA y el control global de riesgos mejoran la eficiencia del cumplimiento normativo: TradePilot impulsa la automatización de auditorías

Para abordar las necesidades básicas de las pymes en materia de seguridad, cumplimiento normativo, eficiencia y optimización de costes, XTransfer ha incrementado sus inversiones en tecnología financiera, ampliando las aplicaciones de IA en el control de riesgos y los procesos empresariales.

XTransfer también ha desarrollado un sistema unificado de gestión de riesgos y liquidación de transacciones B2B transfronterizas para salvaguardar las operaciones de las pymes. Según CIC, TradePilot es el primer y más avanzado modelo de IA del mundo para pagos B2B transfronterizos. Con 72 agentes de IA integrados en el flujo de trabajo de revisión de TradePilot, que abarca la incorporación de clientes (KYC), la verificación de la autenticidad de las transacciones y el monitoreo continuo de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML), TradePilot ofrece un rendimiento líder en el sector en cuanto a precisión en el control de riesgos y experiencia de usuario.

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