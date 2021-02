Xu Ziyang:Construir una competencia más fuerte, lograr un crecimiento de alta calidad juntos (1)

- Xu Ziyang, presidente de ZTE:Construir una competencia más fuerte, lograr un crecimiento de alta calidad juntos

Discurso de apertura ofrecido en la ceremonia de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2021

SHENZHEN, China, 25 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un importante proveedor internacional de soluciones de telecomunicaciones, empresa y consumo para la Mobile Internet, ha anunciado hoy que el presidente de la compañía, Xu Ziyang, ha ofrecido un discurso de apertura titulado "Build Stronger Core Competence, Achieve High-Quality Growth Together" (Construir una competencia más fuerte, lograr un crecimiento de alta calidad juntos) en la ceremonia de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2021, que comenzó hoy en Shanghái, China.

Según Xu, la 5G aún está en una fase reciente y la transformación digital e inteligente ya ha reunido un impulso total. ZTE mantiene la idea de que el desarrollo en esta fase encontrará retos tecnológicos e incertidumbres empresariales. Los retos de la tecnología incluyen reducción constante de los costes y mayor eficiencia para las infraestructuras 5G, así como cumplir los requisitos de más alto rendimiento para distintas aplicaciones de la industria.

Para lidiar con los retos de la tecnología, ZTE crea una competencia principal más fuere y sigue la excelencia.

Los retos suscitados por las incertidumbres empresariales se refieren a una serie de problemas que no se entienden claramente, por ejemplo, la expansión a gran escala, la monetización y los modelos empresariales de aplicaciones de la industria.

Afrontando las incertidumbres en la expansión del mercado, ZTE refuerza las capacidades "ágiles" para promover la transformación digital e inteligente de industrias verticales, reduciendo los costes de puesta en marcha, realizando pruebas e interacciones rápidas y promoviendo modelos de éxito. A su vez, ZTE da la bienvenida a la cooperación profunda y abierta con nuestros socios en industrias verticales y el ecosistema para lograr un crecimiento de alta calidad juntos.

Hola a todos. Muchas personas quizás sepan que existe una planta de rápida crecimiento llamada Giant King Grass. Medio año después de que brote, su tallo solo mide una pulgada de altura, pero las raíces crecen 10 metros en profundidad y se expanden fuertemente para absorber nutrientes y acumular energía. Cuando llueve, la Giant King Grass puede crecer más de dos metros de altura en solo unos días. Entonces, ¿cómo puede crecer rápido una empresa? En vista de esto, me gustaría hablar de "Build Stronger Core Competence, Achieve High-Quality Growth Together­--For Digital and Intelligent Ecosystem of Shared Success". En este discurso, compartiré algunas de las innovaciones, prácticas e ideas de ZTE para pedir a todos los socios que hagan un esfuerzo conjunto en la fase inicial de la 5G para un futuro mejor.

El año 2020 fue ciertamente extraordinario. El impacto de la COVID-19 y el cambiante entorno global parecieron interrumpir el despliegue de la 5G, pero China y otros países habían tomado medidas preventivas para mantener su ritmo. En la lucha contra la pandemia, la tecnología venció. Para los consumidores, la pandemia ha cambiado enormemente la forma en que viven y trabajan, haciendo de los servicios TIC una necesidad, como el aire, agua y electricidad. Las empresas necesitan acelerar la transformación digital e inteligente, no solo para reducir costes y aumentar la eficiencia, sino para hacerse más ágiles e inteligentes, lidiando mejor con las incertidumbres en entornos externos, mercados y tecnologías.

Transformación digital e inteligente en plena acción

Tras dos años de prácticas comerciales, la 5G aún está en su fase de inicio, y la transformación digital e inteligente ya ha tomado su total impulso. Mantenemos la idea de que el desarrollo en esta fase encontrará retos tecnológicos e incertidumbres empresariales. Los retos de la tecnología son: reducir constantemente los costes y aumentar la eficiencia para las infraestructuras 5G, además de cumplir los requisitos de mayor rendimiento para las distintas aplicaciones de la industria. Los retos generados por las incertidumbres empresariales se refieren a una serie de problemas que no se entienden claramente, por ejemplo, la expansión a gran escala, monetización y modelos empresariales de aplicaciones de la industria.

Para los retos tecnológicos, construir una competencia más fuerte y perseguir la excelencia

Para lidiar con los retos tecnológicos, creamos una competencia más fuerte y perseguimos la excelencia.

En primer lugar, echemos un vistazo a la evolución de la capacidad de red-nube basada en el progreso del mercado. La Fase 1 se refiere a los primeros 1-3 años en los que las redes 5G se despliegan. El foco de esta fase es la fusión para una mayor eficiencia. Por ejemplo, sitios multi-frecuencia/RAT, gran ancho de banda, alta eficiencia y DSS se aplican para optimizar el uso de recursos; nuevos materiales, nuevos procesos e IA se emplean para reducir el consumo de energía y una mejorada uplink, despliegue de edge, y sinergia multi-cloud se desarrollan para facilitar la expansión del mercado. El foco de la Fase 2 es la inteligencia y transparencia. Mientras la carga de tráfico 5G aumenta, la arquitectura ubicua AI, abierta y disociada y las aplicaciones edge cloud e industriales promoverán la integración nube-red, así como uRLLC y tecnología de onda milimétrica. En la Fase 3, la popularización de las aplicaciones de la industria 5G elevarán mayores requisitos para la integración nube-red y estimularán la evolución continua de las tecnologías. Por ejemplo, la antena ultra larga, Terahertz (THz), conectividad multi-dimensional, y redes AI-Native emergerán.

Experiencia suprema

Para afrontar los retos de la tecnología, realizamos innovaciones y avances continuos para conseguir una experiencia del usuario suprema. Para los mercados de consumo y empresa, la clave para el éxito es crear una experiencia de nueva marca para clientes y usuarios.

Para los consumidores, aumentamos la cobertura de alto alcance un 30% en escenarios complejos con la solución de emisión de haz Massive MIMO SSB 1+X, mejoramos la experiencia de cobertura interna 5G con soluciones rentables utilizando eDAS que permite la transmisión UL/DL multi-stream a través de la implementación de software, aplicamos Doppler-Shift Compensation para asegurar una buena experiencia del usuario en tren de alta velocidad y transporte aéreo y ofrecemos experiencia inmersiva de eventos deportivos y conciertos en nuevos home-videos.

Para aplicaciones de la industria vertical, ofrecemos mejor tecnología de acceso, como uplink mejorado de redes 5G y conectividad de baja latencia de PON. Al mismo tiempo con garantía E2E y mejorado loncheado de red, mayor ancho de banda, baja latencia y mayor fiabilidad, podemos facilitar la expansión de aplicaciones de la industria, especialmente en el campo OT.

Eficiencia suprema

