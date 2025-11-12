XVIII Premios de Marketing de Asturias 2025, donde brilla el talento - Club de Marketing de Asturias

Oviedo, 12 de noviembre de 2025.-El Club de Marketing de Asturias celebra la 18ª edición de sus galardones, consolidándose como el principal reconocimiento al talento, la creatividad y la innovación en marketing de la región.

El Club de Marketing de Asturias celebra la decimoctava edición de los Premios de Marketing de Asturias creados en 2008 con el objetivo de difundir y promover las buenas prácticas del marketing dentro del tejido profesional y empresarial asturiano.

El objetivo de estos galardones es reconocer buenas prácticas y dar visibilidad a profesionales, agencias, empresas, asociaciones e instituciones, que son ejemplo a seguir en la materia de marketing correspondiente a su categoría de premio.

Los Premios de Marketing reconocen aquellas estrategias de marketing que sobresalen por su innovación, buenas prácticas y resultados tangibles. El jurado valora conceptos como creatividad, eficacia, mensaje, originalidad, diseño, producción, estrategia, mensaje social o público, trayectoria, etc. en cada proyecto valorado, según la categoría.

La gala de entrega de los XVIII Premios de Marketing de Asturias tuvo lugar el jueves 6 de noviembre, en un acto abierto a todo el público muy dinámico y participativo donde se dio a conocer los premiados en cada una de las 8 categorías.

Galardonados XVIII Premios de Marketing de Asturias

1-Campaña de Comunicación más efectiva – Real Avilés Industrial C.F.

2-Innovación y Creatividad – Ribera Salud

3-Estrategia de Marketing Digital – Alimerka

4-Marketing Internacional – Normagrup Technology

5-Marketing no Lucrativo – Asociación Gijonesa de la Caridad - Cocina Económica

6-Investigación Comercial y Business Intelligence – ALSA Innovación y Proyectos de Movilidad

7-Mejor Estudiante de Marketing – Alejandro Duarte Prieto

8-Profesional de Marketing – Tito Rodríguez Calvo

El jurado está integrado por representantes de Club de Marketing de Asturias, Universidad de Oviedo, Caja Rural de Asturias, Asturex, FADE, Insights + Analytics España, AEMARK y personas premiadas en ediciones anteriores como profesionales de marketing, aportando pluralidad, rigor y distintos puntos de vista, enriqueciendo así las valoraciones realizadas.

El número de candidaturas presentadas se incrementa cada año, llegando a 43 en esta ocasión, la cifra más alta de los últimos años, con una calidad notable en cada propuesta. El nivel ha sido realmente alto y la competencia muy reñida en cantidad y aún más en calidad, lo que hizo a las personas integrantes del jurado analizar y revisar a fondo la documentación recibida seguida de un intenso debate, donde el jurado reconocía que muchas de las candidaturas presentadas eran dignas merecedoras del galardón.

Cada edición demuestra que el marketing asturiano es innovador, comprometido y con proyección nacional e internacional. Es una valiosa muestra del talento y buen marketing que se hace en Asturias, independientemente del tamaño de las empresas, de los sectores de actividad, de la finalidad de las organizaciones o del presupuesto empleado en las acciones realizadas, especialmente en situaciones complejas como las que se viven en la actualidad.

