COMUNICADO: Ya es posible comprar el Test Rápido para Covid-19

La empresa de material sanitario MedicalNet ha puesto a la venta más de 2000 test rápidos de detección del CODVID-19. Gracias a esto, los particulares podrán comprar Test Rápido de Coronavirus para realizar la prueba en la comodidad de su casa y sin necesidad de equipamiento médico adicional.



El test de coronavirus puede ser utilizado tanto en personas sintomáticas como asintomáticas y de cualquier edad.



Para comprar el test COVID-19 solo hay que acceder a la página web de la empresa. Cuesta únicamente 59€ y el envío al domicilio es completamente gratuito.



Funcionamiento del Test Rápido Covid-19

El test permite saber en solo 15 minutos si una persona tiene coronavirus. Los instrumentos y las instrucciones del pack son claros y permiten realizar la prueba de forma intuitiva y efectiva, al alcance de todos.



El funcionamiento de un Test Rápido Covid-19 es sencillo. Funciona de forma similar a un test de glucemia o diabetes, por lo que se necesita una muestra de sangre. La muestra se mezclará con un reactivo. Si la persona tiene o ha tenido el virus del Covid-19 la sangre tendrá rastros de los anticuerpos específicos que combaten el virus.



La prueba rápida de coronavirus detecta la existencia o no de esos anticuerpos y los resultados se pueden consultar en la ventana del test pasados 15 minutos.



Resultados del Test Rápido de Coronavirus

El Test Rápido Covid-19 utiliza la inmunocromatográfica de oro coloidal para la detección de anticuerpos COVID-19 (Sars-CoV-2) IgG/IgM en muestras de sangre, lo que decidirá si el resultado es negativo o positivo. El test de coronavirus también permite que se pueda detectar el marcador temprano o tardío de los anticuerpos, por lo que determina si la persona tuvo el virus, aunque ya no esté presente en su organismo.



Los resultados del test de coronavirus se interpretan fácilmente gracias a su diseño similar al de un test de embarazo, con líneas que marcan el resultado.



¿Por qué comprar el Test Covid-19?

El principal motivo es la seguridad de todos los miembros del hogar. Comprando el test de coronavirus es posible decidir si algún miembro de la familia necesita realizar un confinamiento más severo o si el resto puede ir o no a trabajar.



Además, un mayor número de test de coronavirus realizados permitirá que a medio plazo se pueda estudiar más a fondo el virus, arrojando luz sobre las cuestiones actuales y ayudando a realizar estudios demográficos futuros que permitirán a las autoridades tomar decisiones clave.



“En MedicalNet.es estamos comprometidos en ayudar y apoyar a todos los españoles durante la emergencia mundial por Coronavirus. Por esto hemos puesto a disposición del público general más de 2.000 Test Rápidos de Covid-19 para que particulares puedan hacer la prueba de anticuerpos de corona desde su casa y sin necesidad de equipamiento médico”, explica el CEO de MedicalNet.



Desde la empresa están comprometidos con las familias de españoles y trabajan 24/7 para que los particulares reciban sus test rápidos a tiempo. La compañía busca ayudar a que la cuarentena y el estado de alarma terminen lo antes posible. Con un mayor número de test rápidos de COVID-19, esto puede convertirse en una realidad, por lo que comprar test de coronavirus puede ayudar a salvar vidas.



