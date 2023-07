Ya está a la venta la Lotería de Navidad 2023 en Lotería Berenguela

(Información remitida por la empresa firmante)

Santiago de Compostela, 5 de julio de 2023.

Sale a la venta la Lotería de Navidad 2023: novedades y números más buscados

Parece que aún fue ayer el sorteo de 2022, y ya se ha puesto a la venta la Lotería de Navidad 2023. Por ello, Lotería Berenguela acaba de poner ya a la venta en su página web cientos de números para que cualquier cazador de fortuna pueda elegir tranquilamente sus décimos de la suerte y evitar colas para conseguirlo. Además, desde Lotería Berenguela se informa sobre un par de novedades para este Sorteo Extraordinario de Navidad 2023, y se facilita información de los números preferidos por el público en general.



Se mantiene el precio del décimo

A pesar de que a finales del año 2022 hubo rumores de que el precio del décimo de la Lotería de Navidad podría subir para el sorteo de 2023, finalmente se mantiene el precio del décimo en 20€, precio que ha permanecido inamovible desde el año 2002.



Aumenta el número de décimos de cada número

La novedad más importante para este año 2023 es que se incrementa la cantidad de décimos disponibles, pasando de las 180 series de 2022 a 185 series por número en 2023, es decir, que habrá un total de 1.850 décimos disponibles de cada número desde el 0 hasta el 99.999. Con ello, se pone a la venta un total de 3.700 millones de euros, de los cuales 2.590 millones de euros estarán destinados a premios.



Las terminaciones más y menos demandadas

Como todos los años en el Sorteo de Navidad, las terminaciones más buscadas por el público en general son el 5 y el 7, y la menos buscada es el 0, a pesar de ser una de las terminaciones más afortunadas. En cuanto a las terminaciones de 2 últimas cifras, como siempre el número 13 se lleva la palma, seguido por el número 69, y ya a distancia los números 15, 17 y 22.



Los números relacionados con fechas

También será habitual, como todos los años, que la gente solicite números relacionados con fechas especiales y acontecimientos importantes del presente año, como por ejemplo fechas de bodas, cumpleaños etc., y luego fechas señaladas como fue la erupción del volcán de La Palma en 2021, etc. Todo vale con tal de invocar a la Diosa Fortuna.



Ahora que ya está a la venta la Lotería de Navidad 2023, vale la pena elegir el número de la suerte con tiempo y no esperar al último momento. Este 22 de diciembre millones de supersticiosos y no supersticiosos comprarán su décimo para el sorteo más importante y tradicional del mundo. Todo el mundo desea un golpe de suerte que le cambie la vida.







