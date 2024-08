Yaber presentará los proyectores de la serie Premier Theater en IFA Berlín 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, pionero en proyectores de entretenimiento, lanzará sus nuevos proyectores de cine en casa en su primer evento presencial en Europa durante IFA Berlín 2024. Esta innovadora presentación tendrá lugar el miércoles 4 de septiembre a las 15:00 horas en la Hong Kong Room, Messe Berlin, Alemania.

En consonancia con el lema de la IFA de este año, "Innovando el futuro", el evento de presentación de Yaber tiene por tema "Looks Better, Sounds Perfect", que también sirve de eslogan. Este lema pone de manifiesto el compromiso de Yaber de superar los límites de la tecnología, ofrecer a los usuarios una calidad audiovisual excepcional y proporcionar experiencias excepcionales de entretenimiento en el hogar. El nuevo proyector es la culminación de la práctica actual de Yaber de "Looks Better, Sounds Perfect".

Los asistentes serán testigos de la presentación oficial del nuevo proyector insignia de Yaber y experimentarán de primera mano sus excepcionales capacidades. Únase a nosotros en la rueda de prensa para ver los nuevos proyectores en acción. Si desea más información, póngase en contacto con media@yaber.com.

Acerca de Yaber

Fundada en 2018, Yaber se erige como pionera en proyectores de entretenimiento, habiendo entregado con éxito más de dos millones de unidades a entusiastas en más de 120 países y regiones de todo el mundo. Yaber ha sido galardonada con prestigiosos premios, como el Red Dot Award, el Yanko Design Award y el CES Innovation Award 2024.

Yaber se compromete a superar los límites de la excelencia visual y sonora. Cada proyector Yaber está diseñado para ofrecer experiencias excepcionales, encarnando la búsqueda de la perfección y ofreciendo a los usuarios una calidad audiovisual excepcional, así como un enriquecedor viaje de autotrascendencia continua. Para las últimas actualizaciones, visite www.yaber.com para redefinir la excelencia en el entretenimiento.

