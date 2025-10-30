Yadea presentará un ecosistema de movilidad y carga eléctrica de próxima generación en EICMA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

MILAN, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Yadea, la marca líder mundial de vehículos eléctricos de dos ruedas durante ocho años consecutivos, presentará su octava participación en EICMA 2025, donde presentará un ecosistema de movilidad y carga eléctrica de última generación.

En EICMA, Yadea presentará un ecosistema energético completo diseñado para satisfacer las necesidades reales de los usuarios de vehículos eléctricos. La presentación mostrará tecnologías propias, como un sistema inteligente de intercambio de baterías, la batería de iones de sodio Polar Sodium 1 de alto rendimiento y una solución pionera de carga solar con almacenamiento de energía de sodio integrado.

Al ofrecer estas soluciones tecnológicas con nuestra red global de socios, Yadea está transformando los viajes globales de larga distancia hacia un panorama más sostenible y accesible.

El diverso ecosistema energético de Yadea destaca tanto en las redes de recarga como en la tecnología de baterías. Para opciones flexibles de renovación de energía, la red de intercambio de baterías de Yadea en 15 segundos facilita el autoservicio las 24 horas, garantizando la renovación inmediata mediante la carga inteligente y la monitorización. En zonas donde la infraestructura de carga se está expandiendo, el ecosistema proporciona al sistema de carga solar independiente una fuente de alimentación móvil, lo que contribuye a la renovación energética sostenible. En el ámbito de la tecnología de baterías, Yadea ha presentado la batería Polar Sodium 1, que ofrece una autonomía de más de 100 km con una vida útil de 1500 ciclos, capacidad de carga ultrarrápida (hasta 1,5 °C) y un funcionamiento estable incluso a -20 °C, demostrando un enfoque integral para la movilidad eléctrica del futuro.

Como reflejo de estos avances tecnológicos, Yadea presentará una amplia gama de nuevos productos eléctricos, encabezada por el debut europeo de la serie de motocicletas eléctricas Velax, que incluye una versión que se carga rápidamente al 80 % en tan solo 20 minutos, y la versión Keeness de larga autonomía de 170 km (estándar WMTC). A los modelos se sumarán vehículos eléctricos de tres ruedas, patinetes, bicicletas plegables, etc., lo que refleja su compromiso de proporcionar soluciones de movilidad diversas e inteligentes que satisfagan a usuarios globales de todas las edades y de todos los ámbitos de la vida en diversos contextos.

Más allá de los productos, Yadea continúa fortaleciendo su presencia europea, con la próxima apertura de nuevas tiendas insignia en Milán, Zúrich y Budapest. Ante los diversos desafíos del mercado europeo, Yadea mantiene su firme compromiso con el desarrollo a largo plazo en la región, avanzando junto a más de 100 millones de usuarios en todo el mundo y manteniéndose fiel a su misión de "Ofrecer una experiencia maravillosa a usuarios globales".

Yadea invita cordialmente a los medios de comunicación y socios del sector a unirse a su conferencia de prensa el 4 de noviembre (15:45–16:05) en el stand M06, pabellón 11, para explorar las últimas innovaciones de la marca y su visión de futuro para la movilidad eléctrica.

