Yamila Sosa; la empresaria Argentina que impulsa desde Barcelona la 'Cumbre del Futuro Financiero' - Asgard Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 17 de abril

La CEO de Asgard Group lidera la “Cumbre del Futuro Financiero” en el exclusivo W Barcelona, consolidándose como una de las nuevas figuras femeninas en la transformación del capital a nivel internacional.

En un momento donde el sistema financiero global atraviesa una transformación profunda, nuevas figuras comienzan a emerger con propuestas que combinan visión estratégica, innovación y alcance internacional.

Una de ellas es Yamila Sosa, empresaria argentina y CEO de Asgard Group, quien lidera el desarrollo de estructuras financieras orientadas a la expansión global desde hubs estratégicos como Dubái y Europa. Su enfoque no responde a modelos tradicionales, sino a una lectura clara del contexto actual: un sistema que evoluciona hacia mayor eficiencia, integración tecnológica y acceso global al capital.

En este marco, Sosa impulsa la “Cumbre del Futuro Financiero”, un encuentro de alto nivel que tendrá lugar en el exclusivo W Barcelona, reuniendo a empresarios, inversores, referentes del ecosistema fintech y líderes tecnológicos en una jornada diseñada para anticipar y definir las próximas dinámicas del sistema financiero internacional.Más allá del evento, su figura representa un cambio en la narrativa del liderazgo dentro del mundo del capital. Se posiciona como la primera mujer argentina en liderar la creación de estructuras financieras internacionales de este nivel, marcando un precedente en un entorno históricamente dominado por hombres.

La cumbre no solo busca generar diálogo, sino también articular relaciones estratégicas y consolidar una red global de actores clave, sentando las bases de lo que será la próxima etapa del sistema financiero.

“El mercado está cambiando, y Asgard ya está liderando esa transformación. Invertir hoy significa ser parte del nuevo orden económico y tecnológico desde el principio”, cuenta Sosa.

Con una visión internacional y el respaldo del equipo de Asgard Group, la “Cumbre del Futuro Financiero” se posiciona como un espacio de alto nivel impulsado por una estructura que no solo interpreta los cambios del sistema actual, sino que trabaja activamente en su evolución.

Contacto

Emisor: Asgard Group

Contacto: Asgard Group

Número de contacto: 603729927