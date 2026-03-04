Yang Chaobin de Huawei: Crear valor móvil crea un mundo mejor e inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Yang Chaobin, consejero delegado del Grupo de Negocios de TIC de Huawei, hizo hoy un llamado a la industria de las TIC para que intensifique sus esfuerzos para garantizar que todos puedan acceder a la vía rápida de la IA en el MWC Barcelona 2026. Este llamado incluyó recomendaciones sobre el espectro y las capacidades de red para escalar 5G-Advanced para respaldar las aplicaciones emergentes de IA, y un llamado a expandir la conectividad inclusiva para cerrar la brecha digital en las regiones desatendidas.

En su discurso inaugural, Yang afirmó: "La era inteligente se acerca rápidamente. Cada día surgen nuevas aplicaciones de IA, por lo que es hora de que la industria se una para liberar todo el potencial del 5G-A. Debemos utilizar eficientemente los nuevos recursos del espectro, como el U6 GHz, para generar nuevo valor para la industria y, al mismo tiempo, allanar el camino hacia la evolución al 6G".

A medida que las aplicaciones de IA, como la conversión de texto a vídeo y las compras impulsadas por IA, se vuelven cada vez más comunes, el consumo de tokens se disparará. El número de tokens consumidos diariamente se ha multiplicado por 300 en los últimos dos años. Yang cree que esto está creando enormes oportunidades para la industria móvil.

Sin embargo, estos logros han puesto de relieve las deficiencias que, según él, la industria debe abordar. En primer lugar, las redes deben dejar de centrarse en el enlace descendente y ofrecer un ancho de banda ultraalto tanto en el enlace ascendente como en el descendente para facilitar el intercambio de datos multimodales entre dispositivos y nubes para la IA. En segundo lugar, las redes deben proporcionar una conectividad segura, fiable y de latencia ultrabaja para facilitar la colaboración de la IA en tiempo real y la toma de decisiones inteligente.

La estandarización del 6G ya está en marcha, y no se prevé que sus estándares se congelen antes de marzo de 2029, según 3GPP. Yang explicó que los próximos cinco años brindarán una oportunidad tanto para el auge de los servicios de IA móvil como para la creación de nuevo valor en la industria, siempre que los operadores inviertan eficazmente en 5G-A. Este salto de media generación entre el 5G y el 6G ya desempeña un papel clave en la industria, ya que ofrece velocidades de enlace ascendente diez veces superiores, una experiencia de servicio de IA superior, nuevas tecnologías de IoT como la capacidad reducida (RedCap) y el IoT pasivo, e IA para capacidades de red diferenciadas.

El 5G-A se ha implantado comercialmente a gran escala en más de 300 ciudades de todo el mundo y su despliegue se está expandiendo a todas las bandas de frecuencia. Se necesitan recursos de espectro nuevos y reorganizados para que el 5G-A sea aún más capaz, especialmente en países y regiones donde los recursos de banda C son escasos. La banda U6 GHz se está convirtiendo en la clave para liberar el potencial de esta red.

Tras múltiples rondas de debate en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR), la banda U6 GHz se ha consolidado como la principal para las futuras comunicaciones móviles. El 5G-A ya es compatible con U6 GHz, y los chips para dispositivos convencionales y la cadena de suministro de la industria para dispositivos 5G-A también están consolidados. Esto significa que el 5G-A está listo para su uso comercial a gran escala. Yang instó a los asistentes a su discurso, todos ellos actores clave del sector de las telecomunicaciones, a profundizar en la colaboración en 5G-A y bandas de frecuencia como la U6 GHz para satisfacer la creciente demanda de servicios de IA.

El segundo punto central del discurso de Yang fue la urgente necesidad de la industria de abordar los desequilibrios globales en el acceso digital. Según la GSMA, más de 300 millones de personas no tienen cobertura de banda ancha móvil. Durante las últimas dos décadas, la industria de las comunicaciones ha realizado grandes esfuerzos para reducir la brecha digital, pero el rápido crecimiento de la IA parece estar acentuando esta brecha. Se necesitan mayores impulsos de inclusión digital e innovación continua.

Yang alentó una mayor exploración de estrategias de conectividad inclusiva, como combinaciones diversificadas de bandas de frecuencia y un diseño de soluciones más rentable. La propia Huawei ha lanzado soluciones RuralStar innovadoras para todo tipo de escenarios para brindar acceso móvil inclusivo a 170 millones de personas en 80 países, así como diversos programas de inclusión adicionales. Estos incluyen las aulas DigiTruck, que brindan capacitación en habilidades digitales a estudiantes rurales en Kenia, servicios financieros inclusivos para residentes rurales en Bangladesh y servicios médicos móviles para aldeas en Argentina.

Para concluir su discurso, Yang hizo un llamado a todos los actores de la industria para que sigan trabajando juntos en la adopción comercial de 5G-A a gran escala con el fin de abordar las necesidades urgentes de los servicios de IA emergentes y allanar el camino para la evolución a 6G.

El MWC Barcelona 2026 se celebrará del 2 al 5 de marzo en Barcelona, España. Durante el evento, Huawei presentará sus últimos productos y soluciones en el stand 1H50 del pabellón 1 de Fira Gran Vía.

La era de las redes agénticas se acerca rápidamente, y la adopción comercial del 5G-A a gran escala está cobrando impulso. Huawei trabaja activamente con operadores y socios de todo el mundo para liberar todo el potencial del 5G-A y allanar el camino hacia la evolución al 6G. También estamos creando soluciones de redes centradas en IA para habilitar servicios, redes y elementos de red (NE) inteligentes, acelerando el despliegue a gran escala de redes autónomas de nivel 4 (AN L4) y utilizando la IA para modernizar nuestro negocio principal. Junto con otros actores del sector, crearemos redes líderes basadas en valor y pilares de computación de IA para un futuro totalmente inteligente.

Para obtener más información, visite: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924724/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yang-chaobin-de-huawei-crear-valor-movil-crea-un-mundo-mejor-e-inteligente-302704409.html