YANG establece su presencia en Londres con el lanzamiento del Centro Creativo YANG

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China y LONDRES, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 25 de abril, YANG & Associates Group, estudio de diseño líder a nivel mundial (en adelante, "YANG"), anunció oficialmente la apertura de su Centro Creativo en Londres, Reino Unido. Esta iniciativa estratégica marca una nueva etapa en la expansión global de YANG, tras su sólida presencia en el mercado asiático.

El recién inaugurado Centro Creativo YANG está ubicado en el número 6 de Bedford Square, en Bloomsbury, junto al Museo Británico. "Este edificio histórico, construido en 1775, representa la cúspide de la arquitectura y el urbanismo georgianos. Su primer ocupante fue John Scott, primer conde de Eldon (Lord Canciller de Inglaterra), y posteriormente fue el hogar de numerosas figuras destacadas del mundo de las artes y la cultura. Conservado en su estado original durante más de dos siglos, no es simplemente un edificio, sino una encarnación viva de la historia cultural británica. Nuestra elección de esta ubicación refleja la filosofía de larga tradición de YANG de "el diseño como medio para la simbiosis cultural"," declaró Yang Bangsheng, fundador y presidente de YANG.

En la ceremonia de inauguración, Yang Bangsheng y Magnus Scholz, director de Diseño del Centro Creativo YANG, presidieron conjuntamente la apertura. La Dra. Valerie Vaughan-Dick, consejera delegada del Real Instituto de Arquitectos Británicos, junto con distinguidos invitados de destacadas academias de arte europeas, la comunidad inversora internacional y representantes del mundo del arte y la arquitectura, estuvieron presentes para presenciar este momento.

Fundada en 1997 y con sede en Shenzhen, China, YANG reúne a más de 600 profesionales del diseño en todo el mundo y ha recibido un total de 538 premios internacionales de diseño. En 2025, la firma ocupó el segundo puesto en la lista de "Gigantes Internacionales" de la revista INTERIOR DESIGN, lo que refleja su destacada influencia internacional.

El lanzamiento del Centro Creativo YANG representa un paso fundamental en la trayectoria de YANG, desde sus orígenes en Oriente hacia una presencia global. De cara al futuro, YANG seguirá integrando los principales recursos artísticos y de diseño a nivel mundial, ofreciendo soluciones de diseño de primer nivel que combinan un profundo conocimiento de la cultura local con una visión internacional de futuro.

Contacto para medios:

Gretchen+86 155 0204 4723hm04@yanghd.com

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