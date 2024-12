Yango se asocia con Yabx y COFINA y lanza servicios de préstamos digitales en aplicación en Côte d’Ivoire

(Información remitida por la empresa firmante)

Las tres empresas se han unido para lanzar el servicio Adelante Efectivo para Conductores que permitirá mejorar el acceso al crédito para muchas personas y empresas

Costa de Marfil, 11 de diciembre de 2024.- En una colaboración significativa, Yango en Côte d’Ivoire, parte del Grupo Yango, una empresa tecnológica global que desarrolla servicios cotidianos, se ha unido a COFINA, una destacada institución de mesofinanzas en el país, y a Yabx (https://Yabx.co/), una plataforma de finanzas integradas que crea perfiles crediticios para clientes con poca o ninguna experiencia crediticia, para lanzar el servicio de Adelanto de Efectivo para Conductores. Este es un producto de préstamo digital diseñado para mejorar el acceso al crédito para muchas personas y empresas. Los beneficiarios tendrán acceso inmediato a adelantos de efectivo de hasta 300,000 XOF (500 USD) con opciones de reembolso flexibles que oscilan entre dos y ocho semanas. Esta colaboración es actualmente exclusiva para conductores asociados de Yango, con planes futuros de expandirse a consumidores, agentes de entrega de alimentos y comerciantes.



Al referirse al impacto de la asociación, el Sr. Kadotien Soro, gerente de país de Yango en Côte d’Ivoire, destacó la importancia de brindar apoyo financiero a los emprendedores y conductores asociados para ayudarles a hacer crecer sus negocios: "Estamos emocionados de asociarnos con COFINA y Yabx para apoyar a nuestra comunidad. Al proporcionar este servicio de préstamos a nuestros conductores asociados y usuarios, les damos el poder de cumplir sus sueños e invertir en sus negocios. Esta es una gran oportunidad, e insto a todos los beneficiarios a aprovecharla y a ser diligentes en el uso de estos fondos para crecer".



Yango opera en más de 30 países en todo el mundo, incluidos varios países africanos como Côte d’Ivoire, Zambia, Ghana, Etiopía, la República Democrática del Congo, Angola, Mozambique, Camerún, Senegal y Namibia. Con una base de usuarios en rápido crecimiento y una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de la industria del 5,96 %, la oportunidad para proporcionar inclusión financiera a segmentos previamente desatendidos sigue ampliándose.



Yango gestiona millones de viajes y entregas mensualmente a través de sus socios. El lanzamiento del servicio de "adelanto de efectivo para conductores" refuerza el compromiso con los conductores y mejora el acceso financiero dentro de la comunidad de Yango, contribuyendo a una experiencia más satisfactoria para todos los usuarios. Con una base de usuarios, tanto de conductores como de pasajeros, que crece más del 25 % año tras año, Yango ofrece a los conductores una forma eficiente de gestionar su flujo de efectivo y cubrir sus gastos diarios.



Yabx, una plataforma avanzada de Préstamos como Servicio (LaaS), utiliza inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para analizar huellas digitales y crear identidades financieras detalladas para prestatarios que no tienen acceso previo al crédito formal. Al emplear métodos no tradicionales de calificación crediticia y construir un proceso de préstamo completo dentro de la aplicación de Yango, Yabx permite a los conductores recibir adelantos de efectivo en tiempo real. Yabx ha desarrollado e implementado con éxito una amplia gama de soluciones financieras en África, Asia y América Latina. Estas ofertas incluyen préstamos a plazo, sobregiros, microcréditos, financiamiento de dispositivos móviles y más, todas diseñadas para fomentar la inclusión financiera y empoderar a las comunidades desatendidas.



Puneet Chopra, Director de Crecimiento de Yabx, comentó: "Esta asociación con Yango marca un hito clave en nuestra misión de ofrecer servicios financieros adaptados a los mercados emergentes. Al integrar los préstamos directamente en la plataforma de Yango, estamos eliminando barreras al acceso financiero y ofreciendo a los usuarios un acceso rápido y conveniente al capital. Creemos que los préstamos integrados tienen el potencial de transformar el acceso al crédito en regiones desatendidas y de contribuir a una economía colaborativa más sostenible en África".



El Grupo COFINA, líder en mesofinanzas en África Occidental y Central, se dedica a promover la inclusión financiera apoyando a pequeñas y medianas empresas (PYME) y emprendedores en su desarrollo. Como socio en este proyecto innovador, COFINA Côte d’Ivoire desempeña un papel clave al proporcionar la financiación necesaria, asegurando que los conductores de Yango tengan acceso rápido y simplificado al crédito. Con su experiencia y alcance continental, COFINA reafirma su compromiso de apoyar iniciativas destinadas a fortalecer las economías de plataforma y contribuir al crecimiento económico inclusivo en Côte d’Ivoire y más allá.



"En COFINA, creemos firmemente en el poder de la inclusión financiera y la digitalización para impulsar la innovación y apoyar a los actores de la economía digital. Esta asociación con Yango y Yabx representa un paso significativo hacia adelante en la oferta de soluciones de financiamiento adaptadas a las necesidades de los conductores de Yango. Estamos orgullosos de desempeñar un papel en esta iniciativa, que abre camino hacia una economía digital más inclusiva y resiliente en Côte d’Ivoire", enfatizó el Sr. Amed Sié TOURE, Director General de COFINA Côte d’Ivoire.



La integración de modelos de préstamo basados en datos y tecnología de inteligencia artificial en el sector financiero permite una rápida expansión de los servicios financieros sin añadir un riesgo significativo. Esta innovación no solo permite a los conductores acceder a préstamos formales por primera vez, sino que también los introduce a un proceso simplificado y adaptado a sus necesidades inmediatas. A través de este proceso, las personas y pequeñas empresas, que constituyen el "eslabón perdido" en los ecosistemas africanos al no ser clientes principales de las instituciones de microfinanzas ni de los bancos tradicionales, pueden ser reconocidos como prestatarios creíbles con puntajes de crédito legítimos.



Este servicio está diseñado para mejorar la estabilidad financiera de los conductores, permitiéndoles concentrarse en su trabajo sin tensiones financieras. Yabx, Yango y COFINA están orgullosos de liderar el camino en la provisión de soluciones financieras inclusivas y en apoyar el crecimiento de una economía colaborativa sostenible en África.



