Yarbo da vida a la serie M en la IFA 2026, desde el prototipo del CES hasta el producto final, en tus manos

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 31 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Yarbo está revolucionando el cuidado profesional de jardines mediante la innovación modular, haciendo que el cuidado inteligente, multifuncional y sin esfuerzo sea accesible para todos los hogares. Del 4 al 8 de septiembre, Yarbo presentará su creciente catálogo de robots modulares para jardines en la IFA 2026, donde la versión final de la serie M hará su primera aparición pública presencial. Diseñada para jardines residenciales estándar, la serie M lleva el cuidado inteligente de jardines a una gama más amplia de hogares. Junto con la serie Y, diseñada para propiedades grandes, la plataforma modular de Yarbo ahora da servicio a jardines de diferentes tamaños y a una creciente variedad de aplicaciones, desde cortar el césped y quitar la nieve hasta recoger hojas y mucho más.

Serie M: Compacta por diseño, capaz por naturaleza

Con un tamaño más compacto y una configuración simplificada, la serie M está diseñada para reducir las barreras de entrada a la automatización de jardines, al tiempo que hace que el mantenimiento exterior sea más sencillo y adaptable.

Tamaño compacto. Estabilidad excepcional. Alto rendimiento. La serie M presenta un diseño más compacto que ofrece mayor flexibilidad de uso. Su chasis de orugas proporciona una tracción estable sobre césped mojado, tierra, adoquines y superficies mixtas, además de soportar pendientes de hasta aproximadamente 35°/70% y escalones o bordes de unos 5 cm (2 pulgadas). En conjunto, estas características proporcionan una movilidad y un rendimiento fiables en entornos exteriores complejos. La serie M también ofrece una capacidad de remolque ligera de hasta aproximadamente 100 kg (220 lb), lo que le permite arrastrar pequeños carros, herramientas y futuros accesorios.

Configuración, carga y finalización: todo más rápido. Gracias a Data Center Gen2, NetRTK y el sistema LiDAR opcional, la serie M no requiere cables de delimitación tradicionales y puede completar la colocación inicial, el mapeo y la configuración básica en aproximadamente 30 minutos. Su sistema de carga inalámbrica de alta velocidad permite recargar la batería del 10% al 90% en unos 65 minutos, mientras que la carga automática y la reanudación de tareas ayudan a que el M20/M20i corte hasta 0,6 hectáreas al día, ofreciendo una experiencia fluida y sin esfuerzo para los usuarios.

Llevando soluciones inteligentes para el cuidado del jardín a más hogares

La visión de Yarbo siempre ha sido automatizar las tareas de jardinería que tradicionalmente se realizan a mano. Todo comenzó con la primera máquina quitanieves robótica de Yarbo, convirtiendo en realidad la idea, antes futurista, de la limpieza autónoma de la nieve.

A partir de ahí, Yarbo se propuso llevar la automatización del jardín más allá de una sola tarea. Su enfoque modular "1+N" integra el corte de césped, la remoción de nieve, la recolección de hojas y más en una sola plataforma robótica, con un núcleo universal que se combina con módulos intercambiables para diferentes necesidades de cuidado del jardín. Yarbo está impulsando activamente esta transformación, contribuyendo a definir una nueva dirección para el mantenimiento de jardines durante todo el año.

La respuesta del mercado también ha reflejado el atractivo de este enfoque modular. Este año, la serie M recaudó más de 3,6 millones de dólares de 850 patrocinadores a través de financiación colectiva, lo que subraya la creciente demanda de soluciones de jardinería más versátiles y multifuncionales.

Véalo. Vívalo

En la IFA 2026, los visitantes podrán conocer Yarbo en dos espacios de exhibición: H9-122 en interiores y OCG-137 en exteriores. Ambos espacios contarán con experiencias interactivas que permitirán a los visitantes apreciar de primera mano el diseño modular de Yarbo y sus capacidades para el cuidado del jardín. La serie M se presentará con los módulos de cortacésped, soplador de nieve y recolector, y en el futuro se añadirán los módulos de desbrozadora y Smart Assist, ampliando así la plataforma para diversas estaciones y tareas al aire libre.

En adelante, Yarbo seguirá expandiendo su ecosistema modular y explorando nuevas posibilidades. Para obtener más información, visite de.yarbo.com.

Acerca de Yarbo

Yarbo está definiendo una nueva categoría de robótica para jardines con su Robot Modular. Al integrar múltiples aplicaciones para el cuidado del jardín en un ecosistema inteligente, Yarbo hace que el mantenimiento del jardín durante todo el año sea más inteligente, adaptable y accesible para un mayor número de propietarios.

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