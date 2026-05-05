(Información remitida por la empresa firmante)

- YASH Technologies reconocida como empresa innovadora en el informe RadarView™ 2025–2026 de Avasant sobre servicios gestionados para centros de datos

Este reconocimiento subraya el enfoque de YASH, centrado en la inteligencia artificial, para la gestión moderna de infraestructuras y su creciente presencia global.

CHICAGO, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- YASH Technologies, proveedor global de servicios y soluciones tecnológicas, ha sido reconocido como una empresa disruptiva en el informe RadarView™ 2025–2026 sobre servicios gestionados para centros de datos de Avasant. Este logro sitúa a YASH entre 27 proveedores a nivel mundial que están replanteando los servicios gestionados con enfoques innovadores basados en inteligencia artificial. Se trata de un reconocimiento otorgado a quienes superan los límites e introducen métodos novedosos que dinamizan el sector.

Rakesh Kumar Jain, director global – Cloud & Infrastructure Services de YASH Technologies, comentó: " Ser reconocido como un Disruptor por Avasant pone de manifiesto cómo estamos redefiniendo los servicios gestionados. Hoy en día, las empresas exigen una mayor eficiencia; necesitan una infraestructura resiliente, segura y escalable que impulse la transformación. YASH lo consigue mediante operaciones automatizadas con IA, regidas por acuerdos de nivel de experiencia (XLA) y una gestión financiera rigurosa. Al integrar inteligencia predictiva y automatización avanzada en toda la infraestructura del centro de datos, ayudamos a nuestros clientes a reducir costes, prevenir interrupciones antes de que se produzcan y acelerar el crecimiento digital para garantizar una mayor agilidad empresarial".

RadarView™ de Avasant destaca la tendencia del sector hacia operaciones con IA que mejoran la resiliencia, optimizan los costes y dan soporte a entornos de nube híbrida. Las empresas priorizan cada vez más las operaciones predictivas, la automatización y la visibilidad en tiempo real para gestionar la creciente complejidad de su infraestructura, al tiempo que cumplen con las expectativas de rendimiento, seguridad y cumplimiento normativo.

En su evaluación, Gaurav Dewan, director de investigación de Avasant, mencionó: "YASH Technologies se alinea firmemente con esta transformación a través de sus servicios gestionados de centros de datos impulsados por IA, respaldados por la monitorización basada en AIOps, el análisis predictivo y la automatización en las capas de computación, almacenamiento y virtualización. Sus inversiones en capacidades generativas habilitadas por IA para la detección de anomalías, la prevención predictiva de fallos y la IA activa para las operaciones de la mesa de ayuda permiten a las empresas pasar de una gestión reactiva de la infraestructura a operaciones proactivas basadas en información. Sus alianzas estratégicas con Equinix para servicios de gestión de energía y refrigeración, y con Dell para la planificación de capacidad impulsada por IA, fortalecen aún más su propuesta de valor integral. Esta alineación precisa de operaciones habilitadas por IA y entrega liderada por el ecosistema refuerza la posición de YASH Technologies como disruptor en el informe RadarView™ 2025-2026 de Avasant sobre servicios gestionados de centros de datos".

Acerca de YASH Technologies

YASH Technologies ayuda a las empresas a reimaginar lo que es posible y acelerar la transformación con un enfoque consultivo, centrado en el valor y con prioridad en la IA. Como integrador tecnológico global, YASH combina asesoramiento estratégico, amplia experiencia en el sector y aceleradores innovadores para ofrecer resultados empresariales a gran escala. Al integrar la IA en marcos y servicios, permitimos a las organizaciones modernizar aplicaciones, extraer valor de los datos empresariales, optimizar la infraestructura y crear experiencias seguras e intuitivas para sus empleados, clientes y socios. Con sede en EE.UU. y una extensa red de centros de entrega globales, YASH presta servicios a clientes en seis continentes. La empresa cuenta con la certificación CMMI-DEV V2.0 Nivel 5 y está certificada según las normas ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013. Más información en www.yash.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2972712/Avasant_Data_Center_YASH_Technologies.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1245393/5248703/YASH_Logo.jpg

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