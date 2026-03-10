YE añade un segundo concierto en el GelreDome tras agotar las entradas para la primera fecha

(Información remitida por la empresa firmante)

Concierto adicional el lunes 8 de junio de 2026, coincidiendo con el cumpleaños de YE.

ARNHEM, Países Bajos, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Tras agotar rápidamente las entradas para el concierto del 6 de junio de 2026, J.Noah Live anuncia que YE, mundialmente conocido como Kanye West, ofrecerá un segundo concierto en el GelreDome de los Países Bajos. El concierto adicional tendrá lugar el lunes 8 de junio de 2026, el día del cumpleaños de YE.

El primer concierto, el 6 de junio, se agotó poco después de que las entradas salieran a la venta debido a la excepcional demanda. Durante el inicio de la preventa, más de 500.000 fans intentaron acceder simultáneamente al sistema de venta de entradas. Debido a esta abrumadora demanda, y tras consultar con el recinto y el equipo de YE, se ha añadido una fecha adicional.

Con el segundo concierto, el 8 de junio, YE regresará a los Países Bajos por primera vez desde 2013 y actuará dos noches en uno de los recintos cerrados más grandes del país. También se han anunciado varios conciertos europeos adicionales, incluyendo conciertos en estadios de ciudades como Istanbul, Marsella y Madrid.

"La demanda de entradas para el 6 de junio fue sin precedentes. Nos complace que, junto con GelreDome y el equipo de YE, podamos añadir otra noche legendaria", declaró J.Noah Live. "Esto brinda a más fans la oportunidad de formar parte de ella".

Los espectáculos de GelreDome contarán con una producción en vivo a gran escala que combinará música, actuación y elementos visuales. Los preparativos para ambas noches ya están en marcha.

Los fans pueden registrarse para la preventa a partir de hoy a través de los canales oficiales de GelreDome, J.Noah y YE. La preventa comienza el viernes 13 de marzo a las 10:00, seguida de la venta general el sábado 14 de marzo a las 10:00.

