Ye regresa a los Países Bajos para su primer concierto europeo desde 2014

GelreDome Arnhem presentará un espectáculo de una sola noche en los Países Bajos el 6 de junio de 2026

ARNHEM, Países Bajos, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Ye, el artista mundialmente conocido como Kanye West, regresará a Europa con un concierto de una sola noche en el GelreDome de Arnhem, Países Bajos, el sábado 6 de junio de 2026. La actuación marcará el primer concierto europeo en vivo de Ye desde 2014 y su primera aparición en los Países Bajos desde 2013.

La cita de Arnhem será la primera escala europea del regreso de Ye al continente. Si bien está programada otra presentación para finales de este verano en Reggio Emilia, Italia (18 de julio de 2026), el espectáculo de GelreDome abrirá esta serie limitada de fechas europeas.

"Esperamos dar la bienvenida a Ye a GelreDome. Este es un evento de escala internacional y un momento especial para el público holandés", dijo un portavoz de GelreDome. "Esperamos una demanda significativa".

Ye es ampliamente considerado como uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas, con un impacto duradero no sólo en la música sino también en la moda, el diseño y la cultura popular. Sus presentaciones en vivo son conocidas por su distintiva visión artística y producción a gran escala.

El concierto en GelreDome está organizado por J.Noah Live, que produce conciertos y giras internacionales desde hace más de veinte años.

La preinscripción para la preventa está disponible a partir de hoy a través de los canales oficiales de GelreDome y J.Noah. La preventa comienza el jueves 12 de febrero a las 10:00 AM CET, seguida de la venta general el viernes 13 de febrero a las 10:00 AM CET.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873610/GelreDome.jpg

