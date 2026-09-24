Yeastar lanza la plataforma de comunicaciones NovoOne

(Información remitida por la empresa firmante)

- Yeastar lanza NovoOne, una plataforma de comunicaciones multiinquilino nativa de IA para proveedores de servicios

XIAMEN, China, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Yeastar, líder mundial en soluciones de comunicaciones unificadas, ha anunciado hoy el lanzamiento oficial de NovoOne, unaplataforma de comunicaciones multiinquilino de nivel operador y nativa de IA, diseñada específicamente para MSP, ITSP, revendedores de telecomunicaciones y operadores que gestionan bases de usuarios grandes y en crecimiento.

Los proveedores de servicios de comunicación actuales se enfrentan a un dilema: las plataformas tradicionales de nivel operador ofrecen escalabilidad, pero a menudo se ven lastradas por componentes fragmentados, procesos de I+D lentos e interfaces de usuario obsoletas; por otro lado, las plataformas modernas de comunicaciones unificadas (UC) basadas en SaaS limitan la personalización y elevan los costes a medida que crecen. NovoOne elimina este dilema al combinar una experiencia propia de SaaS con la resiliencia, el control, la escalabilidad y la eficiencia económica de nivel operador.

Basado en un núcleo PBX multiinquilino de última generación, NovoOne permite a los proveedores gestionar un número ilimitado de usuarios e inquilinos desde una única implementación, garantizando un aislamiento estricto entre ellos. Su infraestructura nativa de Kubernetes escala horizontalmente para reducir los costes de servidor, mientras que la alta disponibilidad y la georredundancia aseguran una prestación de servicios resiliente. Así, los proveedores de servicios pueden ampliar su base de clientes o acceder a nuevos mercados con total confianza y a menor coste.

Más allá de su infraestructura de nivel operador, NovoOne ayuda a los proveedores a diferenciarse. Además de ofrecer todas las funcionalidades de un sistema telefónico, proporciona aplicaciones de 'softphone' nativas para una movilidad fluida y API completas que facilitan la personalización, así como potentes capacidades de IA integradas (agente de IA, transcripción, análisis de sentimiento y más) que permiten ofrecer servicios nuevos y de mayor valor.

NovoOne también ofrece un control comercial total. La personalización de marca a nivel de cliente final, la flexibilidad en la configuración de paquetes y las herramientas integradas de gestión de revendedores dejan los márgenes y la identidad de marca totalmente en manos de los proveedores. Además, el modelo de licencias basado en llamadas simultáneas de NovoOne permite una sobresuscripción altamente rentable, facilitando así dar servicio a miles de clientes con un número reducido de licencias.

"Los proveedores de servicios no deberían tener que elegir entre escalabilidad, control, resiliencia y rentabilidad", afirmó Arya Zhou, directora de ventas globales de Yeastar. "Creamos NovoOne para eliminar esa disyuntiva. Al combinar una arquitectura multiinquilino de nivel operador con una amplia gama de funcionalidades y un control sólido, ofrecemos a nuestros socios la base necesaria para escalar su negocio de comunicaciones de manera rentable y bajo sus propias condiciones".

Regístrese en el evento de lanzamiento virtual de Yeastar o descargue aquí el resumen de la solución NovoOne.

Acerca de Yeastar

Yeastar es un proveedor global de UCaaS dedicado a impulsar el éxito del canal. Capacitamos a los proveedores de servicios para escalar de manera rentable mediante nuestros sistemas y plataformas de comunicación impulsados por IA, que abarcan telefonía empresarial, centros de contacto, mensajería y colaboración. Basada en una filosofía que prioriza la facilidad de uso y respaldada por una cartera integral —que incluye hardware, software y soluciones en la nube multiinquilino—, así como por un sólido ecosistema y soporte completo de marca blanca, Yeastar permite a más de 9.000 socios ofrecer innovaciones fiables y de vanguardia a más de 650.000 usuarios en todo el mundo. Visite www.yeastar.com para obtener más información.

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