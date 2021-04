Yeedi presenta sus nuevos robots aspiradores, gran calidad y eficacia

La insignia especializada en aspiradores inteligentes explica por qué son una de las mejores opciones del mercado

El mercado actual cuenta con infinidad de marcas que ofrecen modelos vanguardistas de robots aspiradores, lo que supone una gran competencia en el sector.



Yeedi ofrece tres modelos de robot aspirador apropiados para viviendas con mascotas y niños: K700, K650 y Yeedi 2 Hybrid.



Las características de estas máquinas contribuyen a una limpieza eficaz, ahorrando tiempo, dinero y energía.



Bajo el lema ‘menos tareas, más diversión’, Yeedi presenta sus nuevos asistentes de limpieza. En un mundo de robots aspiradores excesivamente caros, que no satisfacen las necesidades de quienes demandan este producto, Yeedi ha llegado para aportar facilidad y diversión a cualquier rutina de limpieza mediante tecnología avanzada. Sus robots aspiradores son fáciles de usar, inteligentes y eficientes para que el usuario pueda relejarse, ya que el asistente de limpieza hará todo el trabajo.



La realidad de las casas y las familias desde hace unos años hasta la actualidad ha cambiado mucho. Y más todavía, este último año con la crisis del covid19. Hoy en día todo va muy deprisa y las personas pasan muchas horas fuera de casa en el trabajo, o bien en ella teletrabajando, por tanto, no tienen la posibilidad de ocuparse de las tareas del hogar. Es por ello que las empresas de venta de aspiradores deben adaptarse a esta realidad y facilitar la vida a sus usuarios.



Una forma más inteligente de limpiar el hogar

Yeedi se adapta perfectamente al hogar, ya que desde la marca consideran la apariencia del robot aspirador algo muy importante. Por ello han centrado sus esfuerzos en diseñar un producto para que encaje perfectamente con la decoración de cualquier casa. “Con nuestro diseño elegante y minimalista, los aspiradores Yeedi pasarán completamente desapercibidos, complementándose con su interior”, explican.



Desde el Yeedi Robot Aspirador y Fregasuelos k700, especializado en grandes superficies, hasta el Yeedi 2 hibrid Robot Aspirador y Fregasuelos, para las tareas más pesadas. Pasando por el Yeedi Robot Aspirador y Fregasuelos k650 para alfombras y superficies duras. Los tres modelos ofrecen a sus usuarios: eficacia, eficiencia y sencillez.



Además, estos asistentes de limpieza cuentan con la posibilidad de controlar el robot desde el teléfono móvil a través de la App Yeedi. Esto es un plus añadido a las ventajas de estos modelos: ya que se pueden personalizar las zonas de limpieza a través del mapa virtual de la casa. También ofrecen la opción de asociar el robot con Alexa o Google Assistant para poder controlarlo por voz.



Estos días Yeedi cuenta con grandes descuentos para poder adquirir cualquiera de los tres modelos de robot aspirador, sea cual sea el que más se adapte a las necesidades del consumidor.



En Amazon es posible encontrar al 50% de descuento y hasta el próximo 2 de mayo el modelo Yeedi Robot Aspirador y Fregasuelos k650, con un precio final de 99,99€. Conseguir el descuento es muy fácil, se debe acceder al siguiente enlace: https://www.amazon.es/dp/B08CGV8CRW y utilizar el cupón de 30 euros de descuento con el código: 92OB4LUK.



También tiene el 27% de descuento hasta el 2 de mayo el modelo Yeedi 2 hibrid Robot Aspirador y Fregasuelos, con un precio final de 219,99€. Se deberá acceder al siguiente link: https://www.amazon.es/dp/B08JV8VL1N utilizar el cupón de 80 euros de descuento con el mismo código.



Acerca de Yeedi Technology Limited

En Yeedi, creen en el poder de un entorno limpio para levantar el ánimo y mantener la productividad. Por eso ofrecen un enfoque simplificado y sin esfuerzo para la limpieza de la casa.



La compañía cuenta con un equipo apasionado y profesional de técnicos robóticos de primera clase y jóvenes profesionales visionarios que trabajan con ideas innovadoras que ponen al servicio de la calidad de la marca. Su misión es mejorar la vida de sus clientes.







Contacto

Nombre contacto: Ana

Descripción contacto: 29.04

Teléfono de contacto: +3413351263