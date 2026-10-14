YeePay obtiene la licencia de EMI de De Nederlandsche Bank, reforzando su red de pagos europea

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- YeePay ha obtenido oficialmente la licencia de Entidad de Dinero Electrónico (EMI) otorgada por De Nederlandsche Bank (DNB), el banco central de los Países Bajos.

Dado que los Países Bajos constituyen un importante centro financiero dentro de la Unión Europea, la licencia de EMI representa un paso clave en la expansión europea de YeePay. Esta aprobación refuerza la presencia regulatoria de la empresa y respalda su capacidad para ofrecer servicios de pago localizados y conformes a la normativa a empresas que operan en mercados internacionales, siempre en cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables.

Terry, vicepresidente sénior de YeePay, dijo:

"La obtención de una licencia de entidad de dinero electrónico (EMI) del De Nederlandsche Bank constituye un hito clave en la estrategia europea de YeePay. Con los Países Bajos como centro estratégico fundamental —y sumada a nuestra licencia EMI del Reino Unido—, continuaremos reforzando nuestra presencia local y nuestras capacidades de servicios regulados en Europa, siempre en cumplimiento de la normativa aplicable. Al combinar las capacidades regulatorias e infraestructuras financieras locales con la red global de pagos de YeePay, potenciaremos aún más nuestras capacidades de cobro y pago a nivel mundial, así como las de gestión de cuentas locales y operaciones de cambio de divisas (FX) multidivisa. Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes internacionales una solución de pago integral para el comercio transfronterizo global, contribuyendo a mejorar los flujos de fondos internacionales, optimizar los costes de transacción y apoyar a las empresas en su expansión hacia los mercados europeos y otros mercados internacionales".

YeePay ha consolidado una cartera creciente de licencias y registros financieros y de pago en mercados internacionales clave. Entre ellos se incluyen una licencia de Operador de Servicios Monetarios (MSO) en Hong Kong (China), el registro como Empresa de Servicios Monetarios (MSB) en Estados Unidos, el registro como transmisor de dinero en México, las licencias de la SFC de Hong Kong para actividades reguladas de los tipos 1, 4 y 9, así como licencias de Institución de Dinero Electrónico (EMI) en el Reino Unido y los Países Bajos.

Respaldados por su red comercial global y capacidades de tecnología financiera, los servicios de YeePay cubren más de 200 países y regiones, con capacidades FX en tiempo real en más de 100 monedas. Esta infraestructura global permite a YeePay brindar a las empresas servicios de pago diseñados para respaldar operaciones transfronterizas cada vez más complejas.

De cara al futuro, YeePay seguirá profundizando sus alianzas con instituciones financieras de todo el mundo y fortaleciendo su oferta integral de pagos transfronterizos —que abarca la recaudación y los pagos globales, los servicios de cambio de divisas y las cuentas globales— a través de entidades y socios pertinentes, y sujeto a los requisitos normativos aplicables.

Mediante una inversión continua en tecnología financiera e infraestructura regulada, YeePay busca hacer que los pagos transfronterizos sean más sencillos, eficientes y accesibles para las empresas que se expanden internacionalmente.

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