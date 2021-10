YES adquiere el negocio de equipos de capital de semiconductores de Kanthal

La tecnología de alta temperatura amplía aún más la cartera de procesamiento térmico de YES

FREMONT, California, 7 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- YES (Yield Engineering Systems, Inc.), fabricante líder de equipos de proceso para empaquetado avanzado de semiconductores, ciencias biológicas y aplicaciones "More-than-Moore", anunció hoy que ha comprado el negocio de equipos semiconductores del proveedor sueco de tecnología de calefacción Kanthal.

Según los términos del acuerdo, que se firmó el 6 de octubre, YES asumirá la propiedad de la cartera de equipos de capital relacionados con semiconductores, las actualizaciones relacionadas con el sistema y las necesidades de servicio de Kanthal. La adquisición agregará la tecnología de hornos de alta temperatura (> 800 ° C) de Kanthal, así como los procesos de Deposición de Vapor Químico a Baja Presión (LPCVD) a las crecientes capacidades de YES en el área de procesamiento térmico.

"Nuestro objetivo es ser el proveedor preferido de la industria de semiconductores para la modificación de superficies, mejora de materiales y deposición de alta calidad", dijo Rezwan Lateef, director general de YES. "Con esta adquisición de equipos y experiencia técnica de un líder en calefacción industrial, esperamos apoyar a nuestra base de clientes global con nuevos sistemas de recocido y unión de alta temperatura que aprovechan los equipos de calefacción Kanthal. Además, creemos que la tecnología Kanthal LPCVD tiene potencial para abrir interesantes oportunidades de deposición para YES más allá de nuestros actuales sistemas de recubrimiento monocapa, particularmente en las áreas de óptica, potencia y microLED".

Acerca de YES

YES (Yield Engineering Systems, Inc.) es un proveedor preferente de equipos rentables de alta tecnología para la transformación de superficies, materiales e interfaces. Las líneas de productos de la empresa incluyen sistemas de curado al vacío, sistemas de deposición de vapor químico (CVD) y herramientas de grabado por plasma que se utilizan para la modificación precisa de superficies y el recubrimiento de capas finas de obleas semiconductoras, dispositivos semiconductores y MEMS, biosensores y sustratos médicos. Con YES, los clientes, desde las nuevas empresas hasta las que figuran en la lista Fortune 100, pueden crear y producir en volumen productos en una amplia gama de mercados, como los de envases avanzados, MEMS, realidad aumentada/realidad virtual y ciencias de la vida. YES tiene su sede en Fremont, California, y su presencia es cada vez mayor en todo el mundo. Para más información, visite www.yieldengineering.com.

Contacto de medios

Victoria Barnes

Directora de Comunicación

YES (Yield Engineering Systems, Inc.)

510-954-6723 fijo

VBarnes@yieldengineering.com