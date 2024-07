(Información remitida por la empresa firmante)

- YES ofrece múltiples sistemas de reflujo de ácido fórmico VeroTherm a clientes líderes de dispositivos semiconductores

FREMONT, California, 1 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- YES (Yield Engineering Systems, Inc.), un fabricante líder de equipos de proceso para aplicaciones de empaquetado avanzado de semiconductores, anunció hoy que ha entregado múltiples sistemas VeroTherm Formic Acid Reflow (FAR) a clientes líderes en lógica y memoria. Este sistema se utilizará para permitir el apilamiento 3D de memoria y chips lógicos necesarios para respaldar el crecimiento de aceleradores de IA de alto rendimiento impulsados por aplicaciones de modelos de lenguaje grandes (LLM).

El sistema VeroTherm FAR está diseñado para proporcionar soluciones para lograr estructuras de microprotuberancias inferiores a 10 micrones con procesos de soldadura sin fundente y reflujo en masa. Este sistema permite una calidad superior y un costo total de propiedad (CoO), particularmente para la fabricación de arquitecturas de empaque avanzadas, como lógica apilada y memoria de alto ancho de banda (HBM), que son una parte integral de los aceleradores de IA que se lanzan actualmente al mercado.

"VeroTherm ofrece un diseño único de cámara de oblea única con flexibilidad para mejorar la calidad del reflujo y aborda los desafíos asociados con la reducción de los golpes. YES ha demostrado resultados de reflujo superiores sin defectos de agrietamiento por protuberancias observados en pasos de menos de 30 micrones y sin protuberancias colapsadas con pasos de hasta 12 um. El proceso patentado de YES también da como resultado un reflujo de soldadura sin defectos, lo que resulta en un alto rendimiento y un bajo CoO. Estos resultados pueden ampliar la tecnología de reflujo masivo basado en golpes a un paso inferior a 10 um", explicó Alex Chow, vicepresidente sénior de ventas globales de YES. "Estos pedidos son un hito importante para YES, ya que es una validación de nuestros esfuerzos para atender a múltiples segmentos del mercado", añadió Chow.

Según comentó Saket Chadda, vicepresidente senior y gerente general de la unidad de negocios secos de YES: "Nuestra línea de productos de obleas Verotherm FAR ofrece procesamiento de obleas individuales basado en vacío con capacidades únicas para realizar la tarea de eliminar óxidos y refluir soldadura en excelentes formas de protuberancias sin defectos encontrados en productos más antiguos. Sistemas de presión atmosférica Elimina los defectos de aglomerado de SnAg y las superficies rugosas al tiempo que minimiza las zonas de compuestos intermetálicos con extensibilidad hasta pasos de menos de 10 micrones".

Acerca de YES

YES (Yield Engineering Systems, Inc.) es un fabricante líder de equipos rentables y de alta tecnología para transformar superficies, materiales e interfaces. Las líneas de productos de la compañía incluyen hornos de curado al vacío, sistemas de deposición química de vapor (CVD) y herramientas de grabado por plasma utilizadas para la modificación precisa de superficies y el recubrimiento de películas delgadas de obleas semiconductoras, dispositivos semiconductores y MEMS y biodispositivos. Con YES, clientes que van desde nuevas empresas hasta compañías Fortune 100 pueden crear y producir productos en volumen en una amplia gama de mercados, incluidos embalaje avanzado, MEMS, realidad aumentada/realidad virtual y ciencias biológicas. YES tiene su sede en Fremont, California, y tiene una presencia global cada vez mayor. Para mayor información por favor visite www.yieldengineering.com.

Contacto para medios

Alex ChowVicepresidente sénior de desarrollo empresarial y marketing / Presidente de AsiaYES (Yield Engineering Systems, Inc.)+886-926136155 directachow@yieldengineering.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2357724/YES_TM_logo_RGBv2_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yes-ofrece-multiples-sistemas-de-reflujo-de-acido-formico-verotherm-302187294.html