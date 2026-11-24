(Información remitida por la empresa firmante)

Con entrenamiento personalizado en Zona 2, caminata inclinada de bajo impacto y una inclinación de hasta el 30 %, esta nueva serie ofrece un enfoque versátil para mantener la forma física a lo largo de toda la vida.

HONG KONG, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- YESOUL, una marca de equipamiento de fitness para el hogar con conectividad, ha lanzado sus cintas de correr de la serie T5, al tiempo que ha establecido colaboraciones con los atletas de resistencia Dean Karnazes y el Dr. Matt Hanson. Karnazes se incorpora como embajador de la marca YESOUL, mientras que Hanson asume el rol de asesor de entrenamiento de la marca.

Este lanzamiento refleja el compromiso de YESOUL de hacer accesible, desde el hogar, el entrenamiento enfocado en la longevidad. Karnazes, conocido por completar 50 maratones en 50 estados de EE.UU. durante 50 días consecutivos, también ha participado como portador de la antorcha en dos ediciones de los Juegos. Por su parte, Hanson, triatleta profesional, exprofesor de ciencias del ejercicio y cuatro veces campeón de IRONMAN en Norteamérica, aporta su experiencia en el entrenamiento estructurado de resistencia.

Cuatro pilares del entrenamiento orientado a la longevidad

La Serie T5 abarca cuatro dimensiones complementarias de la condición física: Zona 2, VO₂ máx., fuerza y estabilidad.

ZoneFinder™ ayuda a los usuarios a identificar su rango personal de frecuencia cardíaca en la Zona 2, mientras que ZoneSync™ ajusta la velocidad de la cinta de correr basándose en datos de frecuencia cardíaca en tiempo real provenientes de dispositivos compatibles. Al combinarse con la caminata en pendiente, estas funciones facilitan un entrenamiento aeróbico continuo, a intensidad constante y de bajo impacto.

Con velocidades de hasta 20 km/h e inclinaciones de hasta el 30 %, la Serie T5 permite realizar exigentes entrenamientos en pendiente e intervalos de alta intensidad, desafiando la capacidad aeróbica y favoreciendo el entrenamiento enfocado en el VO₂ máx.

Más allá del cardio, cada modelo de la Serie T5 cuenta con una pantalla giratoria de 21,5 pulgadas para realizar entrenamientos guiados de fuerza y estabilidad, además de ofrecer la función de duplicación de pantalla sin necesidad de contratar una suscripción a YESOUL.

Tres modelos, una misma filosofía de entrenamiento

La gama T5 incluye tres modelos con configuraciones de pantalla y entretenimiento:

T5 Plus : Pantalla giratoria de 21,5 pulgadas con duplicación de pantalla por cable.

T5 Max : Pantalla táctil giratoria de 21,5 pulgadas, transmisión integrada, duplicación inalámbrica mediante AirPlay y una cámara con tapa física de privacidad.

T5 Ultra : Funciones de pantalla y entretenimiento de T5 Max, además de un ventilador ajustable y una función de descenso de hasta el 3 %.

Los tres modelos están equipados con un motor que ofrece una potencia nominal continua de 2,0 HP y una potencia máxima de 4,5 HP, lo que proporciona un rendimiento constante durante los entrenamientos prolongados y una reserva de potencia adicional cuando aumenta la intensidad. Asimismo, cada modelo cuenta con una superficie de carrera de aproximadamente 51 152 cm. Su diseño plegable en vertical facilita el almacenamiento, y las funciones principales de la cinta de correr no requieren ninguna suscripción obligatoria.

La YESOUL T5 Series ya está disponible en https://es.yesoulfitness.com/pages/t5-series.

Acerca de YESOUL

YESOUL es una marca de equipamiento de fitness para el hogar que ofrece bicicletas de ciclismo indoor, cintas de correr y máquinas de remo, complementadas con experiencias de entrenamiento digital que ayudan a las personas a crear hábitos de ejercicio sostenibles y a mantenerse activas durante toda la vida.

Más información en yesoulfitness.com.

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