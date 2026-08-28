YFORE, empresa global de primer nivel, inaugura una planta de fabricación en Atlanta (EE.UU.)

(Información remitida por la empresa firmante)

SUWANEE, Ga., 28 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- YFORE ha inaugurado oficialmente su nueva sede central estadounidense, de 62.225 pies cuadrados, en Suwanee (Georgia). Estas instalaciones, que integran I+D, fabricación, aprovisionamiento, ventas y distribución, ofrecen cadenas de suministro resilientes directamente a los socios locales del sector de la automoción.

Arraigados en lo local, impulsando la movilidad global

Autoridades locales, socios fabricantes de equipos originales (OEM) de todo el mundo y líderes de la cadena de suministro se unieron a YFORE Technology para celebrar este hito estratégico.

"Convertirnos en el socio de confianza de los clientes del sector de los vehículos inteligentes es la misión fundamental de YFORE, y nuestras instalaciones de Georgia hacen realidad ese compromiso", afirmó Leo Liu, consejero delegado de YFORE. "Impulsada por la creciente demanda de los fabricantes de equipos originales (OEM) de cadenas de suministro localizadas y resilientes, esta inversión encarna nuestra estrategia de "Presencia global, excelencia local". Al combinar la escala global con equipos dedicados in situ, ofrecemos un desarrollo conjunto ágil y una entrega rápida cerca de nuestros clientes".

Alex Warner, presidente de la Cámara de Comercio del condado de Forsyth, acogió con satisfacción la inversión y su contribución al crecimiento regional: "Hoy no es solo una inauguración, es el momento en que YFORE pasa a formar parte de la familia del condado de Forsyth".

Primer lanzamiento de una llave digital fabricada en EE.UU. y demostración tecnológica

Espejos inteligentes: Aprovechando su posición de pionera en visión digital y su probada experiencia en la producción en serie de más de 60 modelos de vehículos en todo el mundo, YFORE presentó espejos digitales interiores, espejos con atenuación automática y retrovisores laterales exteriores. Su espejo digital multifuncional hizo su debut mundial, integrando sensores DMS/OMS e interacciones inteligentes en un centro de control centralizado que permite un cableado simplificado, un espacio superior optimizado y una percepción de todo el entorno.

Acceso inteligente: Con una producción en serie que abarca más de 50 modelos en todo el mundo, YFORE ofrece una solución de llave digital 'Coche-Nube-Teléfono/Reloj' compatible con BLE, UWB y NFC en dispositivos inteligentes y mandos a distancia. Los sensores en las manillas de las puertas y un sistema antipellizco completan un ecosistema integral de acceso inteligente al vehículo.

Detección inteligente: El sistema de detección de cobertura total en el habitáculo ODMS de YFORE, que se presenta por primera vez a nivel mundial, combina la óptica de los espejos inteligentes con la detección por radar para ofrecer una supervisión precisa de todo el habitáculo y cumplir con los requisitos de E-NCAP. La convergencia multifunción avanzada de UWB permite el uso de sensores de movimiento, el modo de vigilancia de bajo consumo y la detección de vida en el habitáculo sin necesidad de hardware adicional.

Los invitados recorrieron las líneas de producción de SMT y de llaves digitales automatizadas y pudieron conocer de primera mano los productos de YFORE.

Dado que los fabricantes de automóviles exigen una mayor agilidad en la cadena de suministro, YFORE está reforzando su presencia local en todo el mundo. Con un servicio local sólido, YFORE se compromete a crear un ecosistema abierto y colaborativo con socios del sector de la automoción de todo el mundo.

Acerca de YFORE

YFORE es un proveedor global de electrónica para el sector de la automoción de primer nivel, dedicado a impulsar el futuro de la movilidad inteligente. En colaboración con más de 30 fabricantes de equipos originales (OEM) líderes del sector de la automoción en todo el mundo, YFORE ofrece soluciones de alto rendimiento y aptas para el sector de la automoción en los ámbitos del acceso inteligente, los retrovisores inteligentes y los sistemas de detección.

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