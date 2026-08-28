YFORE, empresa global de primer nivel, lanza la primera llave digital fabricada en EE.UU.

(Información remitida por la empresa firmante)

SUWANEE, Ga., 28 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- YFORE Technology ha presentado hoy oficialmente su primera llave digital fabricada en EE.UU. en sus instalaciones de Suwanee (Georgia), lo que marca el inicio de la producción en serie localizada para Norteamérica. Mediante una arquitectura integrada de extremo a extremo 'vehículo-nube-dispositivo', YFORE ofrece sistemas de acceso digital de calidad automovilística que cumplen plenamente con los estándares de las alianzas globales para los fabricantes de equipos originales (OEM) del sector de la automoción.

Creación de una plataforma de acceso multiprotocolo

Como proveedor consolidado de soluciones de llaves digitales, YFORE conecta a la perfección vehículos, servicios en la nube y dispositivos inteligentes. Mediante la fusión de los protocolos BLE, UWB y NFC, la empresa ofrece una versátil gama de productos de acceso digital diseñada para dar respuesta a diversos escenarios de movilidad.

Medición de distancia de alta precisión y multiplexación de radar UWB

Para hacer frente a retos habituales del sector, como la latencia de aproximación y los ciclos de bloqueo 'ping-pong' provocados por la interferencia multitrayecto y el efecto de sombra de la carrocería, la llave digital de última generación de YFORE aprovecha la tecnología Channel Sounding de Bluetooth 6.0 y la tecnología UWB. Al combinar la medición de distancia basada en fase (PBR) y el tiempo de ida y vuelta (RTT), el sistema alcanza una precisión espacial bidireccional con una precisión de centímetros, al tiempo que funciona de forma independiente de las redes móviles y mitiga las vulnerabilidades ante ataques de retransmisión. Amplía el alcance de la conexión de radiofrecuencia (RF) estable hasta en un 30 % con respecto a las configuraciones convencionales, lo que ofrece una experiencia PEPS manos libres sin interrupciones con activación de bienvenida a 10 m, desbloqueo pasivo a 2 m y bloqueo al alejarse a 6 m.

Más allá del acceso de entrada, YFORE maximiza la eficiencia del sistema mediante la reutilización de los puntos de anclaje UWB integrados en el vehículo. Las actualizaciones controladas por software permiten incorporar de forma fluida funciones avanzadas de radar en diversos escenarios, como la detección de la presencia de niños y de ocupantes en el habitáculo, la detección de patadas mediante UWB y el modo centinela de bajo consumo, lo que garantiza una seguridad y comodidad integrales en el vehículo.

Acceso con múltiples credenciales y despliegue flexible

YFORE también presentó KeyFobs inteligentes fabricados en diversos materiales —cerámica, cuero, cristal y acabados mate de alta calidad—, junto con versátiles soluciones de acceso NFC. Compatible con smartphones, dispositivos wearables y tarjetas de acceso con tecnología NFC, el paquete modular NFC permite una integración flexible en los pilares B, los retrovisores exteriores y las manillas de las puertas, integrados con sensores táctiles capacitivos. Este hito subraya la innovación integral de YFORE y su ágil presencia de fabricación near-shore al servicio de los fabricantes de equipos originales (OEM) de todo el mundo.

Acerca de YFORE

YFORE es un proveedor global de electrónica para el sector de la automoción de primer nivel, dedicado a impulsar el futuro de la movilidad inteligente. En colaboración con más de 30 fabricantes de equipos originales (OEM) líderes del sector de la automoción en todo el mundo, YFORE ofrece soluciones de alto rendimiento y aptas para el sector de la automoción en los ámbitos del acceso inteligente, los retrovisores inteligentes y los sistemas de detección. Con presencia operativa en América del Norte, Europa y Asia, YFORE combina su amplia experiencia en ingeniería a nivel mundial con la ejecución a nivel local para impulsar la próxima era de los vehículos conectados.

Para más información, visite www.yftech.com/en o siga YFORE en LinkedIn.

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